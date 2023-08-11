Главные черты будущего стиля – аэродинамика кузова, просторный и освещенный салон, проекционный дисплей следующего поколения.

Концепт Opel Experimental дает ясное представление о том, куда будет двигаться Бренд Opel в ближайшие годы. Собственную мировую премьеру этот сверхсовременный электрический кроссовер отпразднует на выставке IAA Mobility в Мюнхене (5-10 сентября 2023 года).



Марк Адамс (Mark Adams), вице-президент по дизайну: Новый концепт-кар Opel Experimental демонстрирует наиболее эмоциональную интерпретацию нашей смелой и «чистой» философии дизайна. Это действительно формирует видение будущего для Бренда.

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Многие элементы дизайна концепта и лежащие в его основе технические решения найдут свое место в будущих серийных автомобилях Бренда Opel. Внешний дизайн обеспечивает оптимизацию аэродинамических характеристик в сочетании с потрясающим силуэтом, в то время как интерьер обеспечивает увлекательные и эмоциональные впечатления каждый миг».

Кстати говоря Opel недавно показал новый логотип

Одной из особенностей изящного силуэта концепта Opel Experimental, сразу привлекающего внимание, является полное отсутствие хрома. При этом добавление наружного освещения и яркая контрастная графика подчеркивают индивидуальность концепт-кара и его пропорции.

Новый концептуальный электрический кроссовер построен на современной и передовой платформе Stellantis BEV, благодаря чему получит большой тяговый аккумулятор и электрический полный привод. Эффектный зауженный профиль кузова концепта Opel Experimental имеет смелый и чистый дизайн, а ровные поверхности и прямые линии дополнительно подчеркивают его внешность.

Традиционные боковые зеркала освободили место для полностью интегрированных 180-градусных камер на задних стойках крыши, в то же время острые и напряженные колесные арки демонстрируют нам уверенность концепта Opel Experimental и его прочную осанку на дороге.

Новый логотип Opel Blitz привлекает внимание своей внутренней подсветкой и занимает место в центре фирменной композиции Opel Compass – одного из ключевых элементов современной дизайнерской философии Opel. Его дополнительно подчеркивает удлиненная линия с заходящей на крыло подсветкой. Таким образом, вокруг переднего «компаса» создается следующее поколение фирменной внешности, уже получившей собственное название 4D Opel Vizor.

Аналогичные решения повторяются и на задней части концепта: характерные стоп-сигналы формируют световой компас благодаря полупрозрачным элементам. Однако теперь в центре композиции размещена надпись OPEL – вместо традиционного логотипа-молнии. Дополнительными элементами дизайна есть передовые технологии: разнообразные датчики, радары, системы камер.

Силуэт концепта Opel Experimental создан вокруг эффективного технического основания. Концепт-кар предлагает интересные решения для оптимизации аэродинамики. К примеру, воздушные заслонки спереди и сзади повышают аэродинамическую эффективность кузова. Как и задний диффузор – он может выдвигаться или складываться в зависимости от ситуации на дороге и необходимости.

Специальные шины были разработаны в сотрудничестве с Goodyear и изготовлены из переработанной резины. Они установлены на 3-спицевые колесные диски Ronal с функцией активной аэродинамики – для повышения аэроэффективности.

Кстати говоря шины будут доминировать на рынке запчастей

Внешние размеры относят концепт-кар Opel Experimental к компактному C-сегменту, на самом деле его салон может похвастаться пространством на уровне моделей D-сегмента. Это стало возможным благодаря освобождению внутреннего пространства (детоксикация пространства). Например, руль автоматически складывается, когда он не нужен – это решение стало возможным благодаря системе «управления через провода». Такая система дополнительно уменьшает вес путём устранения габаритных, тяжелых механических компонентов рулевого механизма.

Среди прочего также стоит отметить легкие адаптивные сиденья, сочетающие тонкую и прочную конструкцию с сетчатой 3D-тканью. Сидения обеспечивают необычайный комфорт размещения тела, к чему привыкли люди в автомобилях Opel, и одновременно способствуют освобождению пространства в салоне концепт-кара.

Подход к детоксикации пространства продолжает концепция салона Pure Experience. В соответствии с собственными потребностями водитель может персонализировать информацию на тонкой панели Tech Bridge – новой интерпретации уже знакомого салона Opel Pure Panel, который используется в современных моделях. Концепт-кар Opel Experimental предлагает вместо обычных экранов использовать технологии дополненной реальности и проекции, поддерживаемые искусственным интеллектом и естественными голосовыми командами – это удобно для предоставления информации и управления различными функциями.

Полупрозрачная панель Pure Pad словно «летает в пространстве» и удобно расположена впереди подлокотника. Такую панель можно настроить в соответствии с личными предпочтениями водителя, что обеспечит мгновенный доступ к наиболее часто используемым элементам управления.

Концепт-кар Opel Experimental воплощает ключевые современные принципы Бренда Opel – Detox, Modern German, Greenovation (детоксикация и очищение от лишнего, современные немецкие технологии, зеленые инновации) – в то же время, он следует и выражает эмоциональный подход к развитию устойчивой мобильности.

К примеру, электрохромные ткани погружают водителя и пассажиров в атмосферный салонный свет. Кроме того, такие ткани могут улучшить функциональные свойства транспортного средства. Например: когда система замечает опасность в «слепой зоне», в соответствующей дверной вставке (справа/слева) появляется яркое цветовое предупреждение. Вместе с информацией на проекционном дисплее это гарантирует дополнительную безопасность для водителя и пассажиров, а также для других участников дорожного движения.

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Таким образом, концепт Opel Experimental следует давней традиции концептуальных автомобилей «сделано в Рюссельсхайме». Эта традиция началась еще в 1965 году, когда Opel стал первым европейским брендом, представившим собственное конструкторско-дизайнерское исследование в форме концептуального купе Opel Experimental GT.