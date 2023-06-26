Сегодня бренд Opel представил новое воплощение своей эмблемы, которая появится на серийных автомобилях уже в 2024 году.

Логотип и дальше будет центральным элементом дизайна Opel Compass – одной из главных дизайнерских особенностей современных автомобилей из Рюссельхайма.

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Молния – именно так переводится слово «Blitz» с немецкого языка – тесно ассоциируется с электричеством и является идеальной эмблемой, символизирующей приближение Opel к эпохе электрической мобильности.

Фролан Хетль (Florian Huettl), исполнительный директор Opel, заявил: «Сегодня наша «Молния» актуальна, как никогда раньше. Это не только символ нашего стремления к демократизации инноваций и мобильности, но и демонстрация стремления стать полностью электрическим брендом в Европе к 2028 году. В этом году в нашей линейке будет уже 15 электрифицированных моделей, поэтому мы можем все громче и с гордостью говорить, что Opel – это электрифицированный и заряженный бренд».

Марк Адамс (Mark Adams), вице-президент Opel по дизайну, отметил: «Заостренная и уверенная молния пересекает опорное кольцо, придавая нашей эмблеме прогрессивный и современный вид. Логотип расположен в центре композиции «Opel Compass», являющейся нашим ключевым принципом графического дизайна для новых моделей».

В ближайшие годы Opel будет постепенно внедрять новый логотип «Opel Blitz» в свой портфель продуктов. Первый серийный автомобиль Opel с новым дизайн-оформлением выйдет уже в 2024 году.

Фролан Хетль (Florian Huettl), исполнительный директор Opel, дополнительно подчеркнул: Новый логотип бренда можно будет увидеть уже в этом году. Его презентация состоится на выставке IAA Mobility».