Opel Rocks E-Xtreme дебютирует как уникальный электрический баги, разработанный студентом. У него задний спойлер, полученный от гоночного автомобиля DTM V8.

Opel Rocks-e был запущен в августе 2021 как переработанная версия Citroen Ami. Меньше чем через год Opel также представил грузовую версию той же модели, и теперь Rocks-e получает еще одно дополнение к своей линейке. Однако на этот раз мы не говорим об обычном серийном автомобиле.

Читайте также: Обновленный Opel Corsa получил электрические и гибридные версии

Так называемый Rocks e-Xtreme – прототип, который не будет выпущен в производство. Дикий с виду концепт был создан Opel на основе дизайна студента дизайна Лукаса Венцхефера, победившего в конкурсе OpelDesignHack. Немецкий автопроизводитель пообещал создать проект победителя голосования и теперь автопроизводитель оправдал свое обещание, сделав радикальный электрический багги реальностью.

План Венцхефера состоит в том, чтобы довести Rocks-e до экстремальных возможностей и превратить его в «веселый вездеход с вау-фактором». По сравнению с обычным квадроциклом концепт имеет более широкие колесные арки, окружающую кабину трубчатую раму и выступающие шины, держащие дорогу. Подвеска была модифицирована для размещения новых колес и теперь это обеспечивает еще больший клиренс. Вероятно, самой интригующей деталью должно быть то большое крыло сзади, которое происходит от Vectra GTS V8, гоночного автомобиля DTM с 4,0-литровым двигателем V8.

Но это еще не всё. Передняя панель теперь включает в себя новую интерпретацию Opel Vizor с разными светодиодными фарами и логотипом Opel, подчеркнутым бирюзой. Вся передняя панель и брызговики были изготовлены с помощью 3D-печати. Наконец, но не менее важно, есть дополнительное светодиодное освещение, установленное на раме крыши, а также новые задние фонари.

«Способности к бездорожью способствуют ощущению свободы, чтобы иметь возможность добраться до любой точки назначения. А повышенная спортивность обещает дополнительное удовольствие от вождения, чтобы показать, что электромобильность – это больше, чем просто разумное решение», – пояснил дизайнер Венцхофер.

Читайте также: Фургоны Peugeot, Citroen и Opel получили новый дизельный двигатель

Нет никакого слова о механических обновлениях, что означает, что аккумуляторная батарея емкостью 5,5 киловатт-часов, которая обеспечивает электричество и обеспечивает максимальный диапазон WLTP 47 миль (75 километров). Мощность поступает от одного электромотора мощностью 8 лошадиных сил (6 киловатт). Stellantis, компания, которая сейчас владеет Opel, также продает тот же продукт с логотипами Citroen и Fiat.