Opel Rocks E-Xtreme дебютує як унікальний електричний багі, розроблений студентом. Він має задній спойлер, отриманий від гоночного автомобіля DTM V8.

Opel Rocks-e був запущений у серпні 2021 року як перероблена версія Citroen Ami. Менш ніж через рік Opel також представив вантажну версію тієї ж моделі, і тепер Rocks-e отримує ще одне доповнення до своєї лінійки. Однак цього разу ми не говоримо про звичайний серійний автомобіль.

Читайте також: Оновлений Opel Corsa отримав електричні та гібридні версії

Так званий Rocks e-Xtreme — прототип, який не буде випущений у виробництво. Дикий на вигляд концепт був створений Opel на основі дизайну студента дизайну Лукаса Венцхефера, який переміг у конкурсі OpelDesignHack. Німецький автовиробник пообіцяв створити проект переможця голосування, і тепер автовиробник виправдав свою обіцянку, зробивши радикальний електричний баггі реальністю.

План Венцхефера полягає в тому, щоб довести Rocks-e до екстремальних можливостей і перетворити його на «веселий всюдихід із вау-фактором». Порівняно зі звичайним квадроциклом концепт має ширші колісні арки, трубчасту раму, що оточує кабіну, і виступаючі шини, що тримають дорогу. Підвіску було модифіковано для розміщення нових коліс і тепер це забезпечує ще більший кліренс. Ймовірно, найінтригуючою деталлю має бути те велике крило ззаду, яке насправді походить від Vectra GTS V8, гоночного автомобіля DTM з 4,0-літровим двигуном V8.

Але це ще не все. Передня панель тепер включає нову інтерпретацію Opel Vizor з різними світлодіодними фарами та логотипом Opel, підкресленим бірюзою. Вся передня панель і бризковики були виготовлені за допомогою 3D-друку. Нарешті, але не менш важливе, є додаткове світлодіодне освітлення, встановлене на рамі даху, а також нові задні ліхтарі.

«Здібності до бездоріжжя сприяють відчуттю свободи, щоб мати можливість дістатися до будь-якої точки призначення. А підвищена спортивність обіцяє додаткове задоволення від водіння, щоб показати, що електромобільність — це більше, ніж просто розумне рішення», — пояснив дизайнер Венцхофер.

Читайте також: Фургони Peugeot, Citroen та Opel отримали новий дизельний двигун

Немає жодного слова про механічні оновлення, що означає, що є акумуляторна батарея ємністю 5,5 кіловат-годин, яка забезпечує електрику та забезпечує максимальний діапазон WLTP 47 миль (75 кілометрів). Потужність надходить від одного електромотора потужністю 8 кінських сил (6 кіловат). Stellantis, компанія, яка зараз володіє Opel, також продає той самий продукт із логотипами Citroen і Fiat.