Суперміні отримав двигуни з м’яким гібридом, нову коробку з подвійним зчепленням і чисто електричну версію.

Corsa F має цікаву історію, оскільки спочатку передбачалося, що це буде продукт General Motors, але плани змінилися, коли група PSA купила Opel і Vauxhall. Тепер ці два бренди знаходяться під величезною корпоративною парасолькою Stellantis, а для 2024 модельного року суперміні на базі CMP значно оновлюються. Обидві версії ICE і EV отримали оновлення в середині циклу з решіткою «Vizor», яка вже використовується на більших автомобілях.

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Матричні фари не тільки мають новий дизайн, але й технічно вдосконалені завдяки включенню 14 (замість восьми) індивідуально керованих світлодіодних елементів. Opel заходить так далеко, що каже, що фари «забезпечують яскраве враження від водіння», водночас забезпечуючи ще кращий досвід без відблисків для зустрічних водіїв.

На задній частині тепер є помітний напис «Corsa», який був перенесений з лімітованої серії Corsa 40, випущеної майже рік тому. Залежно від обробки, значки можуть мати чорне або матове сріблясте оздоблення. Завершує зміни зовні нова фарба Grafik Grey, яку можна поєднувати з чорним дахом.

Хоча інтер’єр, здається, перенесений з попередньо версії, є нова додаткова 10-дюймова інформаційно-розважальна система на базі процесора Snapdragon. Автовиробник із Рюссельсхайма каже, що смартфони, підключені до автомобіля через Android Auto або Apple CarPlay, також можна одночасно заряджати без проводів. Інші зміни включають перероблені моделі сидінь, оновлений важіль перемикання передач і оновлене кермо.

Під капотом Opel встановить 1,2-літрові м’які гібридні двигуни потужністю 100 або 136 кінських сил, які будуть пропонуватися з нещодавно розробленою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Будуть перенесені неелектрифіковані турбодвигуни потужністю 98 і 128 к.с., а також атмосферний 1,2-літровий агрегат потужністю 74 к.с.

Найбільша новинка — це вдосконалена Corsa Electric, яка замінить Corsa-e. У своїй базовій формі субкомпактний хетчбек із нульовим рівнем викидів продовжує пропонувати 136 кінських сил і 357 кілометрів запасу ходу WLTP. Надалі Opel також пропонує потужніший варіант із потужністю 156 к.с. (115 кВт), крутним моментом 260 ньютон-метрів і запасом ходу 402 кілометри. Він використовує ту саму установку, що й оновлений Peugeot e-208.

Перші поставки клієнтам відбудуться в четвертому кварталі 2023 року.