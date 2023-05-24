Компактный автомобиль получил двигатели с мягким гибридом, новую коробку с двойным сцеплением и чисто электрическую версию.

Corsa F имеет интересную историю, поскольку изначально предполагалось, что это будет продукт General Motors, но планы изменились, когда PSA купила Opel и Vauxhall. Теперь эти два бренда находятся под огромным корпоративным зонтиком Stellantis, а для 2024 модельного года супермини на базе CMP значительно обновляются. Обе версии ICE и EV получили обновление внутри цикла с решеткой «Vizor», которая уже используется на больших автомобилях.

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Матричные фары не только имеют новый дизайн, но и технически усовершенствованы благодаря включению 14 (вместо восьми) индивидуально управляемых светодиодных элементов. Opel заходит так далеко, что говорит, что фары «обеспечивают яркое впечатление от вождения», обеспечивая еще лучший опыт без бликов для встречных водителей.

На задней части теперь есть заметная надпись Corsa, которая была перенесена из лимитированной серии Corsa 40, выпущенной почти год назад. В зависимости от обработки, значки могут иметь черную или матовую серебристую отделку. Завершает изменения внешне новая краска Grafik Grey, которую можно совмещать с черной крышей.

Хотя интерьер, кажется, перенесен с предварительно версии, есть новая дополнительная 10-дюймовая информационно развлекательная система на базе процессора Snapdragon. Автопроизводитель из Рюссельсхайма говорит, что смартфоны, подключенные к автомобилю через Android Auto или Apple CarPlay, можно одновременно заряжать без проводов. Другие изменения включают в себя переработанные модели сидений, обновленный рычаг переключения передач и обновленный руль.

Под капотом Opel установит 1,2-литровые гибридные мягкие двигатели мощностью 100 или 136 лошадиных сил, которые будут предлагаться с недавно разработанной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Будут перенесены неэлектрифицированные турбодвигатели мощностью 98 и 128 л.с., а также атмосферный 1,2-литровый агрегат мощностью 74 л.с.

Самая большая новинка – это усовершенствованная Corsa Electric, которая заменит Corsa-e. В своей базовой форме субкомпактный хэтчбек с нулевым уровнем выбросов продолжает предлагать 136 лошадиных сил и 357 км запаса хода WLTP. В дальнейшем Opel также предлагает более мощный вариант с мощностью 156 л.с. (115 кВт), крутящим моментом 260 ньютон-метров и запасом хода 402 километра. Он использует ту же установку, что и обновленный Peugeot e-208.

Первые поставки клиентам пройдут в четвертом квартале 2023 года.