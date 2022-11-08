100-сильний двигун буде доступний на модельній гамі комерційних фургонів в Україні.

На автомобілі Peugeot Rifter і Partner, Citroen Berlingo та Opel Combo відтепер будуть встановлювати нові покращені дизельні двигуни 1,5 BlueHDi.

Їх потужність сягає 100 кінських сил, а обертовий момент – 250 Нм. Завдяки цьому мотору фургони розганяються 0-100 км/год за 13-13.9 секунд в залежності від версії.

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Новий двигун працює з механічною 6-сутпеневою коробкою передач, витрати палива зменшені 16% від попередніх показників, і тепер вони становлять близько 4,2 л на 100 км в змішаному циклі (залежно від версії авто).

Дизельний двигун 1,5 BlueHDi відповідає стандарту Євро 6.3, що зменшило викиди СО 2 до 111 г/км у змішаному циклі.

Міжсервісний інтервал становить 15 тисяч кілометрів або 1 рік (в залежності від того, що настане раніше), а вартість технічного обслуговування фіксована в рамках одного регіону.

Партнер “Авто24”

Оливи та мастила Wolf Lubricants забезпечують найвищий рівень якості та ефективності автомобільних двигунів, а також інших автокомпонентів, які потребують змащування. Адже досвід роботи компанії у своїй галузі – більш ніж 60 років.