У сервісних книгах кожного авто чітко вказана періодичність заміни оливи. І хоча це головний документ, на який має зважати автовласник, за певних умов вказівки заводу-виробника потрібно коригувати.

Усі автовиробники вказують у сервісних книгах інтервали заміни моторного мастила. Як правило, ці проміжки часу (чи пробігу) розраховані з урахуванням клімату, якості пального у певному регіоні, типового ритму експлуатації та інших, не менш значущих факторів.



Більшість сучасних автомобілів мають у бортовому комп’ютері функцію нагадування – система показує власнику повідомлення, коли час відвідати сервіс. Якщо автомобіль експлуатується у звичайному режимі, цих вимог треба дотримуватись. Але у деяких випадках інтервал заміни моторного мастила варто відкоригувати.

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Режим таксі

Короткі пробіги на невеликі дистанції з досить тривалими зупинками – складний режим експлуатації для двигуна. Простоявши годину (особливо у холодну пору року), двигун встигає охолонути. Холодний пуск і, відповідно, рух на непрогрітому двигуні створюють погані умови для змащування.

Враховуючи, що у режимі таксі таких пусків може бути чимало щодня, олива швидше втрачає свої властивості. Тож для автомобілів, які експлуатуються у подібних умовах, варто переглянути рекомендовану заводом-виробником періодичність заміни. Так, при використанні олив, рекомендованих заводом-виробником, інтервал можна зменшити у 1,5 – 2 рази. Натомість існують оливи, які містять високотехнологічні суміші, спеціально розроблені для важких умов експлуатації. Наприклад, оливи Wolf витримають вказаний заводом-виробником пробіг до наступного ТО.

Про Wolf

Wolf Oil Corporation має власну команду досліджень і розробок, лабораторії та виробництво мастильних матеріалів для автомобілів у Бельгії. Тому всі процеси виготовлення олив проходять постійний контроль і сертифіковані за стандартами ISO. Це виключає можливість підробок та появи у продажу неякісної продукції у всіх країнах, де представлений бренд Wolf.

Заміна за часом

Якщо автомобіль експлуатується не часто, наприклад, для поїздок за місто раз на тиждень, то за рік він може не наїздити вказаних у сервісній книзі 10 чи 15 тисяч кілометрів. У такому випадку завод-виробник, як правило, рекомендує робити заміну оливи щороку (або раз на два роки).

Втім, якщо автомобіль вже не на гарантії, від цих рекомендацій можна відступати й міняти оливу не так часто. Особливо це стосується випадків використання високоякісної оливи, до якої фахівці відносять Wolf. У ній застосована технологія багатофакторного комплексу масляної сироватки Wolf MultiFactor Oil Serum, яка містить в собі 20 активних інгредієнтів. Ця технологія дозволяє істотно зменшити окислення мастила у двигуні та дає можливість значно подовжити термін його безпечного перебування у моторі.

Службовий автомобіль з водієм

У службових автомобілів досить непроста доля, адже наймані водії рідко ставляться до них дбайливо. Такі машини часто працюють на холостому ходу – влітку водій вмикає кондиціонер, а взимку пічку. Так він може годинами сидіти у машині в очікуванні шефа, завантаження або чергового виклику. У цьому випадку ресурс моторного мастила правильніше було б розраховувати не за пробігом, а за мотогодинами. Тож якщо автомобіль використовується у подібних умовах, інтервали заміни потрібно зменшувати навіть при використанні мастил найвищої якості.

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Активне водіння

Любителі активного драйву зазвичай добре знають, що високе навантаження на двигун передбачає скорочення інтервалів заміни моторної оливи. Для таких випадків особливого значення набуває якість мастильних матеріалів, адже працюючий на піку потужності двигун потребує надзвичайно якісного змащування, щоб його деталі витримали підвищені навантаження та не втрачали своїх властивостей навіть за екстремальних умов експлуатації.

Використовуючи продукцію Wolf, яка за допусками та в’язкістю підходить для конкретного авто, можна бути впевненим у збереженні ресурсу двигуна навіть за частих пікових навантажень.

Пробіг на великі дистанції

Автомобілі, які часто їздять на великі дистанції у помірному швидкісному режимі, можуть легко витримувати збільшення міжсервісних інтервалів. Річ у тому, що рівномірний рух з помірним навантаженням не вкорочує віку двигуна та не створює додаткового навантаження для моторної оливи.

Наприклад, магістральні вантажівки, які долають величезні відстані, приїжджають на сервіс вдвічі рідше, аніж легкові авто. Тож якщо машина переважно їздить трасою, інтервал заміни оливи можна збільшити, звісно, за умови, що використовується лише високоякісна олива.

Висновки

У більшості випадків, коли автомобіль експлуатується у типовому режимі “дім-робота-дім-відпустка” і проїжджає за рік 15-20 тисяч кілометрів, жодних коригувань в інтервали заміни моторної оливи вносити не варто. Проте якщо умови експлуатації вашого авто суттєво відрізняються від типових, не зайвим буде проконсультуватись з сервісом та підлаштувати планові заміни під індивідуальні умови.

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