В сервисных книгах каждого автомобиля четко указана периодичность замены масла. И хотя это главный документ, с которым должен считаться автовладелец, при определенных условиях указания завода-производителя можно корректировать.

Все автопроизводители указывают в сервисных книгах интервалы замены моторного масла. Как правило, эти промежутки времени (или пробега) рассчитаны с учетом климата, качества горючего в определенном регионе, типичного ритма эксплуатации и других не менее значимых факторов.



Большинство современных автомобилей имеют в бортовом компьютере функцию напоминания – система показывает владельцу сообщения, когда пора посетить сервис. Если автомобиль эксплуатируется в обычном режиме, эти требования должны соблюдаться. Но в некоторых случаях интервал замены моторного масла следует откорректировать.

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Режим такси

Короткие пробеги на небольшие дистанции с достаточно продолжительными остановками – сложный режим эксплуатации двигателя. Простояв час (особенно в холодное время года), двигатель успевает остыть. Холодный пуск и, соответственно, движение на непрогретом двигателе создают плохие условия для смазки.

Учитывая, что в режиме такси таких пусков может быть много ежедневно, масло быстрее теряет свои свойства. Поэтому для автомобилей, которые эксплуатируются в подобных условиях, следует просмотреть рекомендованную заводом-производителем периодичность замены. Так, при использовании масел, рекомендованных заводом-производителем, интервал можно снизить в 1,5 – 2 раза. Существуют масла, содержащие высокотехнологичные смеси, специально разработанные для тяжелых условий эксплуатации. К примеру, масла Wolf выдержат указанный заводом-производителем пробег до следующего ТО.

О Wolf

Wolf Oil Corporation владеет собственной командой исследований и разработок, лабораториями и производством смазочных материалов для автомобилей в Бельгии. Поэтому все процессы производства масел проходят постоянный контроль и сертифицированы по стандартам ISO. Это исключает возможность подделок и появления некачественной продукции во всех странах, где представлен бренд Wolf.

Замена по времени

Если автомобиль эксплуатируется не часто, например, для поездок за город раз в неделю, то за год он может не наезжать указанных в сервисной книге 10 или 15 тысяч километров. В таком случае завод-производитель, как правило, рекомендует производить замену масла ежегодно (или раз в два года).

Впрочем, если автомобиль уже не на гарантии, от этих рекомендаций можно отступать и менять масло не так часто. Особенно это касается случаев использования высококачественного масла, к которому специалисты относят Wolf. В ней использована разработка многофакторного комплекса масляной сыворотки Wolf MultiFactor Oil Serum, которая содержит в себе 20 активных ингредиентов. Эта технология позволяет существенно уменьшить окисление масла в двигателе и позволяет значительно продлить срок его безопасного пребывания в моторе.

Служебный автомобиль с водителем

У служебных автомобилей довольно непростая судьба, ведь наемные водители редко относятся к ним бережно. Такие машины часто работают на холостом ходу – летом водитель включает кондиционер, а зимой печку. Так он может часами сидеть в машине в ожидании шефа, погрузки или очередного вызова. В этом случае ресурс моторного масла правильнее было бы рассчитывать не по пробегу, а по моточасам. Так что если автомобиль используется в подобных условиях, интервалы замены нужно уменьшать даже при использовании смазочных материалов высокого качества.

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Активное вождение

Любители активного драйва обычно хорошо знают, что высокая нагрузка на двигатель предполагает сокращение интервалов замены масла. Для таких случаев особое значение приобретает качество смазочных материалов, ведь работающий на пике мощности двигатель нуждается в чрезвычайно качественной смазке, чтобы его детали выдержали повышенные нагрузки и не теряли своих свойств даже при экстремальных условиях эксплуатации. Используя продукцию Wolf, которая по допускам и вязкости подходит для конкретного авто, можно быть уверенным в сохранении ресурса двигателя даже при частых пиковых нагрузках.

Пробег на большие дистанции

Автомобили, часто ездящие на большие дистанции в умеренном скоростном режиме, могут легко выдерживать увеличение межсервисных интервалов. Дело в том, что равномерное движение с умеренной нагрузкой не укорачивает возраст двигателя и не создает дополнительной нагрузки для моторного масла. Например, магистральные грузовики, преодолевающие огромные расстояния, приезжают на сервис вдвое реже, чем легковые автомобили. Так что если машина преимущественно ездит по трассе, интервал замены моторного масла можно увеличить, конечно, при условии, что используется только высококачественное масло.

Выводы

В большинстве случаев, когда автомобиль эксплуатируется в типичном режиме "дом-работа-отпуск" и проезжает за год 15-20 тысяч километров, никаких корректировок в интервалы замены моторного масла вносить не стоит. Однако если условия эксплуатации вашего автомобиля существенно отличаются от типичных, не лишним будет проконсультироваться с сервисом и настроить плановые замены под индивидуальные условия.

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