От моторного масла зависит не только ресурс двигателя. Использование качественных смазочных материалов приводит к значительной экономии горючего. Кроме того, такие масла обладают большим запасом устойчивости, что позволяет увеличить интервал их замены.

Интервалы замены моторного масла определены заводом-производителем каждого автомобиля, и их необходимо соблюдать. Впрочем, в жизни иногда случаются ситуации, когда своевременно сделать плановое техобслуживание невозможно. Вместо этого жизненно необходимо проехать «лишние» несколько тысяч километров. Именно в таких случаях масла Wolf Lubricants с технологией Wolf MultiFactor Oil Serum способны обеспечить надежную работу двигателя.

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Технология MultiFactor Oil Serum также позволяет отступать от рекомендаций завода-производителя, относящихся к срокам работы моторного масла. Ведь большинство производителей считают, что моторное масло нужно менять каждый год.

Справка о Wolf

Бельгийская компания Wolf Oil Corporation специализируется исключительно на смазочных материалах для автотранспорта. Она основана в 1955 году, поэтому более 60 лет накапливает знания и опыт в этой сфере. Линейка высокотехнологичных масел удовлетворяет требованиям всех ведущих производителей автомобилей, работающих на различных видах горючего. Кроме того, компания предоставляет полный комплекс услуг, включающий подбор, поставку продукции, обучение персонала и техническую поддержку.

Сущность технологии защиты от старения

Современные высокопроизводительные двигатели требуют использования смазочных материалов нового поколения, способных сохранять свои защитные свойства в течение длительного времени. Для изготовления таких масел компания Wolf Oil Corporation пользуется запатентованной технологией применения уникального многофакторного комплекса масляной сыворотки из 20 активных ингредиентов.

Эта сыворотка специально разработана для уменьшения эффекта окисления и защиты от старения двигателей в течение более длительного периода времени, а также для снижения объема выбросов и содержания вредных загрязняющих веществ.

В составе технологической платформы, разработанной Wolf Lubricants, представлены антиокислители, дисперсанты и регуляторы вязкости. Все вместе они образуют многофакторный комплекс сыворотки.

Именно тщательно продуманный баланс этих активных ингредиентов и их комбинированное взаимодействие оказывают положительное влияние на свойства с течением времени. В результате масла Wolf дольше сохраняют свои свойства, благодаря чему двигатели демонстрируют оптимальную производительность в течение всего периода между циклами технического обслуживания, независимо от его продолжительности.

Улучшенные моющие свойства

Многофакторная масляная сыворотка Wolf MultiFactor Oil Serum поддерживает чистоту двигателя, обволакивая микроскопические частицы, такие как пыль и сажа, удерживая их во взвешенном состоянии. Тем самым уменьшается абразивный износ компонентов двигателя этими частицами.

Быстрая окраска недавно залитого масла является одним из признаков ее высокого качества и хороших моющих свойств.

Улучшенная экономия топлива

Благодаря наличию сложных молекул в составе масляной сыворотки прочность масляной пленки смазочных материалов Wolf остается стабильной даже при более низкой вязкости, что гарантирует еще большую экономию топлива.

Однако, чем меньше вязкость масла, тем больше вероятность разрыва масляной пленки. Состав Wolf MultiFactor Oil Serum рассчитан таким образом, чтобы обеспечить идеальный баланс между низкой вязкостью и оптимальной толщиной пленки для надежной защиты двигателей. Компоненты сыворотки увеличивают прочность пленки, предотвращают ее разрыв, снижают трение деталей двигателя.

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Увеличенные интервалы замены

Более строгие условия эксплуатации создают дополнительную нагрузку на масло, повышая скорость его окисления. Wolf MultiFactor Oil Serum содержит целый ряд активных ингредиентов, включая специально разработанные антиокислители, тщательно сбалансированные для гармоничной работы без преждевременного старения масла и с увеличенными интервалами его замены.

Сохранение двигателя и системы выпуска

Wolf MultiFactor Oil Serum поддерживает чистоту двигателя, ограничивает объемы отложений, удаляет сажу и надежно контролирует их уровень. Чистый двигатель демонстрирует более высокую производительность при более низком расходе топлива и выбросе вредных веществ. Уникальный химический состав сыворотки MultiFactor Oil Serum разработан для защиты систем очистки отходящих газов, предотвращения их преждевременного износа и обеспечения высокого уровня производительности.

Вывод

Линейка моторных масел Wolf, содержащая присадки MultiFactor Oil Serum, может использоваться в современных двигателях внутреннего сгорания, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Речь идет о дорогах с повышенным содержанием пыли, плохом качестве топлива, увеличенных интервалах замены рабочих жидкостей. То есть, это все те условия, которые, к сожалению, сейчас актуальны в украинских реалиях. Использование качественных смазочных материалов Wolf Lubricants обеспечит надежную работу двигателя и сохранность его работоспособности надолго.