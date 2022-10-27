Від моторної оливи залежить не лише ресурс двигуна. Використання якісних мастил призводить до значної економії пального. Окрім того, такі оливи мають більший запас стійкості, що дозволяє збільшити інтервал їх заміни.

Інтервали заміни моторної оливи визначені заводом-виробником кожного автомобіля, і їх необхідно дотримуватись. Втім, у житті іноді трапляються ситуації, коли вчасно зробити планове техобслуговування неможливо. Натомість життєво необхідно проїхати «зайві» кілька тисяч кілометрів. Саме у таких випадках мастила Wolf Lubricants з технологією Wolf MultiFactor Oil Serum здатні забезпечити надійну роботу двигуна.

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Технологія MultiFactor Oil Serum також дозволяє відступати від рекомендацій заводу-виробника, які стосуються часу роботи моторної оливи. Адже більшість виробників вважають, що моторну оливу потрібно міняти щороку.

Довідка про Wolf

Бельгійська компанія Wolf Oil Corporation спеціалізується виключно на мастильних матеріалах для автотранспорту. Вона заснована у 1955 році, тож понад 60 років накопичує знання й досвід у цій сфері. Лінійка високотехнологічних олив задовольняє вимоги всіх провідних виробників автомобілів, що працюють на різних видах пального. Окрім того, компанія надає повний комплекс послуг, який включає підбір, постачання продукції, навчання персоналу та технічну підтримку.

Суть технології захисту від старіння

Сучасні високопродуктивні двигуни вимагають використання мастильних матеріалів нового покоління, здатних зберігати свої захисні властивості протягом тривалого часу. Для виготовлення таких олив компанія Wolf Oil Corporation користується запатентованою технологією застосування унікального багатофакторного комплексу масляної сироватки з 20 активних інгредієнтів.

Ця сироватка спеціально розроблена для зменшення ефекту окислення та захисту двигунів від старіння протягом більш тривалого періоду часу, а також для зниження обсягу викидів і вмісту шкідливих забруднюючих речовин.

У складі технологічної платформи, яку розробили Wolf Lubricants, представлені антиокислювачі, дисперсанти та регулятори в'язкості. Усі разом вони утворюють багатофакторний комплекс сироватки.

Саме ретельно продуманий баланс цих активних інгредієнтів та їх комбінована взаємодія мають позитивний вплив на властивості оливи з часом. У підсумку мастила Wolf довше зберігають свої властивості, завдяки чому двигуни демонструють оптимальну продуктивність протягом усього періоду між циклами технічного обслуговування, незалежно від його тривалості.

Покращені миючі властивості

Багатофакторна масляна сироватка Wolf MultiFactor Oil Serum підтримує чистоту двигуна, обволікаючи мікроскопічні частинки, такі як пил і сажа, утримуючи їх у зваженому стані. Тим самим зменшується абразивне зношування компонентів двигуна цими частинками.

Швидке забарвлення щойно залитого мастила і є однією з ознак його високої якості та гарних миючих властивостей.

Покращена економія пального

Завдяки наявності складних молекул у складі масляної сироватки міцність оливної плівки мастильних матеріалів Wolf залишається стабільною навіть за нижчої в'язкості, що гарантує ще більшу економію палива.

А проте, чим менша в'язкість оливи, тим більша ймовірність розриву масляної плівки. Склад Wolf MultiFactor Oil Serum розрахований таким чином, щоб забезпечити ідеальний баланс між низькою в'язкістю та оптимальною товщиною масляної плівки для надійного захисту двигунів. Компоненти сироватки збільшують міцність плівки, запобігають її розриву, знижують тертя деталей двигуна.

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Збільшені інтервали заміни

Більш суворі умови експлуатації створюють додаткове навантаження на оливу, підвищуючи швидкість її окислення. Wolf MultiFactor Oil Serum містить цілу низку активних інгредієнтів, включаючи спеціально розроблені антиокислювачі, які ретельно збалансовані для гармонійної роботи без передчасного старіння оливи та зі збільшеними інтервалами її заміни.

Збереження двигуна та системи випуску

Wolf MultiFactor Oil Serum підтримує чистоту двигуна, обмежує обсяг відкладень, видаляє сажу та надійно контролює їх рівень. Чистий двигун демонструє вищу продуктивність при нижчій витраті палива та викиді шкідливих речовин. Унікальний хімічний склад сироватки MultiFactor Oil Serum розроблений для захисту систем очищення відпрацьованих газів, запобігання їх передчасному зносу та забезпечення найвищого рівня продуктивності.

Висновок

Лінійка моторних олив Wolf, яка містить присадки MultiFactor Oil Serum, може використовуватись у сучасних двигунах внутрішнього згоряння, які експлуатуються у важких умовах. Йдеться про дороги з підвищеним вмістом пилу, погану якість пального, збільшені інтервали заміни робочих рідин. Тобто це всі ті умови, які, на жаль, зараз актуальні в українських реаліях. Використання якісних мастильних матеріалів Wolf Lubricants забезпечить надійну роботу двигуна та збереження його працездатності надовго.