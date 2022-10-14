Бельгійські фахівці з компанії Wolf розробили цілу лінійку мастильних матеріалів, які підходять для гібридних авто. Розповідаємо, у чому їх особливості.

Гібридні автомобілі, які приводяться в рух за допомогою двигуна внутрішнього згоряння та електромоторів, стають все більш популярними.



Серед основних причин – глобальне прагнення розвинутих країн зменшити шкідливі викиди в атмосферу від транспорту та законодавство, яке змушує автомобільних виробників дотримуватись цього тренду. До того ж багато водіїв у Європі та США розуміють важливість збереження атмосфери, тому все частіше роблять вибір на користь електрифікованого авто.

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Ринок гібридних авто постійно зростає – у 2021 році світовий ринок цих транспортних засобів становив 5,5 мільйонів одиниць, а вже у 2027-му він сягне 31,2 мільйона. Українці у першому півріччі 2022 року придбали 9 тисяч гібридних авто, стверджують в Інституті досліджень авторинку. Причому чверть з них були новими. Найбільш популярні моделі з гібридним приводом – Toyota RAV-4, Toyota Prius та Chevrolet Volt. У топ-5 також закріпились Ford Fusion та Toyota Camry.



Бельгійська компанія з виробництва мастильних матеріалів Wolf Lubricants постійно відстежує сучасні тренди розвитку автомобілебудування. Тож зростання популярності гібридів призвело до збільшення попиту на мастильні матеріали для них. Тому інженери Wolf розробили оливи, рідини та присадки для обслуговування всіх гібридних авто, які виготовляються найбільшими автовиробниками.

Асортимент продукції в цьому сегменті наразі включає 45 продуктів. Серед них – 8 моторних олив, розроблених для використання в гібридних автомобілях.

Wolf однією з перших серед компаній-виробників мастильних матеріалів запустила лінійку продуктів спеціально для гібридів у 2019 році. Для цього були використані рішення, які спрямовані на мінімізацію викидів і підвищення продуктивності силових агрегатів.



Зокрема, в новій лінійці олив для гібридів вирішені такі завдання:

Сумісність електричних компонентів

Покращена економія палива

Зменшення викидів CO 2

Запобігання самозаймання паливної суміші

Система захисту гібридної установки

Відповідність численним вимогам автовиробників до гібридних автомобілів



Асортимент продуктів Wolf Hybrid включає 8 моторних олив, які відповідають специфікаціям гібридних автомобілів. Вони охоплюють електричні транспортні засоби з м’яким гібридом (MHEV), повні гібриди (FHEV) і гібриди, які підзаряджаються від електромережі (PHEV).



Моторні оливи Wolf Hybrid представлені двома лінійками – Ecotech (0W16 SP/RC G6 XFE, 0W20 SP/RC D1-3, 5W20 SP/RC D1-3, 5W30 SP/RC D1-3) та Officialtech (0W30 SP, 0W20 C6 F, 0W20 LS-FE, 5W40 C3).

Окрім цих моторних олив, асортимент включає охолоджуючі рідини, рідини для гідропідсилювача керма, гальмівні й трансмісійні оливи, присадки та омивачі скла.

Довідка про компанію Wolf:

Бельгійська компанія Wolf Oil Corporation спеціалізується виключно на мастильних матеріалах для автотранспорту. Вона заснована у 1955 році та понад 60 років накопичує знання і досвід у цій сфері. Лінійка високотехнологічних олив задовольняє вимоги всіх провідних виробників автомобілів, що працюють на різних видах пального. Окрім того, компанія надає повний комплекс послуг, який включає підбір, постачання продукції, навчання персоналу та технічну підтримку.