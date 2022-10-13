Бельгийские специалисты из компании Wolf Oil Corporation разработали целую линейку смазочных материалов, подходящих для гибридных авто. Рассказываем, в чем их особенности.

Гибридные автомобили, приводимые в движение с помощью двигателя внутреннего сгорания и электромоторов, становятся все более популярными.



Среди основных причин – глобальное стремление развитых стран снизить вредные выбросы в атмосферу от транспорта и законодательство, заставляющее автомобильных производителей придерживаться этого тренда. К тому же многие водители в Европе и США понимают важность сохранения атмосферы, поэтому все чаще делают выбор в пользу электрифицированного автомобиля.

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Рынок гибридных автомобилей постоянно растет – в 2021 году мировой рынок этих транспортных средств составил 5,5 миллиона единиц, а уже в 2027-м он достигнет 31,2 миллиона. Украинцы в первом полугодии 2022 года приобрели 9 тысяч гибридных авто, утверждают в Институте исследований авторынка. Причем, четверть из них были новыми. Наиболее популярные модели с гибридным приводом – Toyota RAV-4, Toyota Prius и Chevrolet Volt. В топ-5 также закрепились Ford Fusion и Toyota Camry.



Бельгийская компания по производству смазочных материалов Wolf Oil Corporation постоянно отслеживает современные тренды развития автомобилестроения. Поэтому рост популярности гибридов привел к увеличению спроса на смазочные материалы для них. Поэтому инженеры Wolf разработали масла, жидкости и присадки для обслуживания всех гибридных авто, производимых крупнейшими автопроизводителями.

Ассортимент продукции в этом сегменте включает 45 продуктов. Среди них – 8 моторных масел, разработанных для использования в гибридных автомобилях.

Wolf Oil Corporation одной из первых среди компаний-производителей смазочных материалов запустила линейку продуктов специально для гибридов в 2019 году. Для этого были использованы решения, направленные на минимизацию выбросов и повышение производительности силовых агрегатов.



В частности, в новой линейке масел для гибридов решены следующие задачи:

Совместимость электрических компонентов

Улучшенная экономия топлива

Уменьшение выбросов CO 2

Предотвращение самовозгорания топливной смеси

Система защиты гибридной установки

Соответствие многочисленным требованиям автопроизводителей к гибридным автомобилям



Ассортимент продуктов Wolf Hybrid включает в себя 8 моторных масел, которые соответствуют спецификациям гибридных автомобилей. Они охватывают электрические транспортные средства с мягким гибридом (MHEV), полные гибриды (FHEV) и подзаряжаемые гибриды от электросети (PHEV).



Моторные масла Wolf Hybrid представлены двумя линейками – Ecotech (0W16 SP/RC G6 XFE, 0W20 SP/RC D1-3, 5W20 SP/RC D1-3, 5W30 SP/RC D1-3) и Officialtech (0W30 SP, 0W20 C6 , 0W20 LS-FE, 5W40 C3).

Помимо этих моторных масел ассортимент включает охлаждающие жидкости, жидкости для гидроусилителя руля, тормозные и трансмиссионные масла, присадки и омыватели стекла.

Справка о Wolf:

Бельгийская компания Wolf Oil Corporation специализируется исключительно на смазочных материалах для автотранспорта. Она основана в 1955 году и более 60 лет накапливает знания и опыт в этой сфере. Линейка высокотехнологичных масел удовлетворяет требованиям всех ведущих производителей автомобилей, работающих на различных видах горючего. Кроме того, компания предоставляет полный комплекс услуг, включающий подбор, поставку продукции, обучение персонала и техническую поддержку.