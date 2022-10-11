Виробники мастильних матеріалів постійно слідкують за тенденціями автомобілебудування і створюють нові продукти відповідно до сучасних запитів. Так, бренд бельгійських олив Wolf розширює лінійку моторних олив для гібридних авто та двигунів з ГБО.

Стратегія розвитку автомобільної промисловості на найближчі роки зрозуміла: електромобілі та електрифіковані транспортні засоби поступово витісняють транспорт з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Однак це не означає, що через кілька років автомобілі з ДВЗ зникнуть з ринку. Процес електрифікації транспорту пов’язаний з низкою проблем, які людство ще має вирішити. Тому двигуни внутрішнього згоряння продовжують покращувати, створюючи на їх основі нові технології. Вони працюють на інших видах пального, в парі з електродвигунами. Окрім того, на планеті залишається багатомільярдний парк авто з традиційними двигунами, які потребують щоденного обслуговування.

Також цікаво Як вибрати ідеальну моторну оливу для свого авто

Кінець ери ДВЗ?

Компанії, які виробляють мастильні матеріали, пильно слідкують за тенденціями в автомобілебудуванні та спільно з автовиробниками працюють над покращенням характеристик традиційних двигунів. Тому перед інженерами компаній з виробництва олив та мастил стоїть два завдання, які майже протирічать одне одному: створення олив для найновіших двигунів та для тих, які мають чималий пробіг. Приклад бельгійської компанії Wolf Oil Corporation – один з найбільш показових.



Під брендом Wolf на українському ринку мастильних матеріалів представлена дуже широка лінійка продукції, яка відповідає специфікаціям більшості світових виробників автомобілів. Окрім того, компанія Wolf Oil Corporation систематично презентує нові види олив, які відповідають сучасним тенденціям виробництва автомобілів та двигунів до них.

Довідка про Wolf:

Бельгійська компанія Wolf Oil Corporation спеціалізується виключно на мастильних матеріалах для автотранспорту. Вона заснована у 1955 році та понад 60 років накопичує знання та досвід у цій сфері. Лінійка високотехнологічних олив задовольняє вимоги всіх провідних виробників автомобілів, що працюють на різних видах пального. Окрім того, компанія надає повний комплекс послуг, який включає підбір, постачання продукції, навчання персоналу та технічну підтримку.

Гібридизація триває

Попри те, що наша економіка зазнала відчутного удару через війну, і в Україні простежуються сучасні світові тенденції попиту на автомобілі. Асоціація “Укравтопром” проаналізувала продажі нових авто з початку 2022 року за типами двигунів. Згідно з цими дослідженнями, частка продажів нових легкових авто з дизельними та бензиновими двигунами у порівнянні з минулим роком зменшилась, а гібридні та електромобілі збільшили свою ринкову долю. Так, відсоток реєстрацій нових гібридних авто виріс з 10% до 14%, а електромобілів – з 1% до 4%.

Тому одна з найбільш помітних тенденцій автомобілебудування останніх років – перехід на гібридні силові агрегати. Вони поєднують в собі електромотор (або кілька електромоторів) та двигун внутрішнього згоряння. Найчастіше в гібридах використовують бензинові ДВЗ, але трапляються і дизельні. Це не зовсім ті ж двигуни, які забезпечують пересування у традиційних автомобілях. Вони використовують трохи інший принцип роботи – Аткінсона чи Міллера, в той час, як на звичайних двигунах працює цикл Отто.

Окрім того, ДВЗ, який працює в складі гібридної установки, має інші параметри експлуатації. Він запускається від електромотора, часто глушиться, може приводити в дію не колеса авто, а лише генератор. Відповідно до цих особливостей, вимоги до мастильних матеріалів у цих двигунів інші. Хоча головні потреби до моторних олив залишаються однаковими – забезпечити надійне змащування деталей, їх охолодження та стабільну роботу протягом тривалого часу в екстремальних умовах високих температур.



Інженери бельгійської компанії Wolf Oil Corporation розробили лінійку моторних олив спеціально для гібридних автомобілів. Наприклад, повністю синтетична олива Wolf Ecotech 0W-16 SP/RC G6 XFE підходить для гібридних транспортних засобів, для яких OEM-виробники вказують класифікацію API SP або SP/RC 0W-16. Використання цієї оливи забезпечує один із найнижчих рівнів витрати пального в сучасних легкових автомобілях. Низька в'язкість забезпечує стабільну роботу двигуна цілий рік, навіть у найхолодніші місяці року.

До речі куди зникає олива з двигуна

За останні кілька років на український ринок привезли десятки тисяч автомобілів з американського ринку. Це досить “свіжі” автомобілі, які були пошкоджені у ДТП чи інших страхових випадках. Серед них чимало гібридних авто, причому найрізноманітніших систем. Найбільш популярними гібридами, які потрапили в Україну з країн Північної Америки, були авто марки Toyota та Lexus. Також завезли багато Ford, Chevrolet, BMW, Nissan та інших. Для них бельгійські інженери розробили Wolf Ecotech 0W-20 SP/RC G6 FE. Ця олива створена саме для американських та азійських бензинових гібридних автомобілів. Повністю синтетичний мастильний матеріал забезпечує кращу економію палива та повний захист двигуна. Пакет інноваційних присадок дозволяє замінювати оливу відповідно до американських міжсервісних інтервалів, які значно вищі, ніж в Україні. Олива також добре підходить для низьких температур, адже в Північній Америці клімат більш суворий, ніж в Україні.

ГБО та чистий газ

Інша особливість українського парку автомобілів – велика частка авто з газобалонним обладнанням (ГБО), яке дозволяє двигуну працювати або на бензині, або на автогазі – суміші пропану та бутану. Завдяки тому, що наразі пропан-бутан вдвічі дешевший за бензин, популярність авто з ГБО росте й надалі. ГБО встановлюють як на ті авто, які прибули зі США чи Канади, так і на бензинові малолітражки з Європи. Окрім того, нещодавно в Україні почали завозити легкові авто з Південної Кореї, на які встановлено газове обладнання 5-го покоління. Ці авто взагалі не мають можливості експлуатуватись на бензині, а виключно на пропан-бутані.



Саме для таких двигунів розроблена лінійка олив Wolf GAS. Зокрема – Wolf Vitaltech 5W-40 GAS і Wolf Vitaltech 5W-30 GAS. Високоякісні базові оливи у них поєднані з інноваційним пакетом присадок. Головне завдання такого “рецепту” – допомогти зменшити осад сажі та забруднення свічок. Мастильні матеріали в лінійці GAS забезпечують мінімальне зношування двигуна та максимальну продуктивність холодного пуску, що особливо важливо для двигунів, які працюють на двох типах пального – бензині та газі. Адже в авто з ГБО пуск двигуна відбувається на бензині, а цей процес разом з першими хвилинами роботи дуже важкий для ДВЗ.





Таким чином виробники мастильних матеріалів постійно відстежують сучасні тенденції в автомобілебудуванні. Вони створюють нові продукти, які відповідають актуальним потребам сучасних автомобілів, екологічним стандартам і навіть зміні пального. Якщо у вас автомобіль саме нового покоління, не варто користуватись мастильними матеріалами минулих розробок. Адже інноваційні моторні оливи розроблені саме для сучасних двигунів.