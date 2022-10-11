Производители смазочных материалов постоянно следят за тенденциями автомобилестроения и создают новые продукты в соответствии с современными запросами. Например, бренд бельгийских масел Wolf расширяет линейку моторных масел для гибридных автомобилей и двигателей с ГБО.

Стратегия развития автомобильной промышленности на ближайшие годы ясна: электромобили и электрифицированные транспортные средства вытесняют транспорт с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Однако это не значит, что через несколько лет автомобили с ДВС исчезнут с рынка. Процесс электрификации транспорта связан с рядом проблем, которые человечеству еще предстоит решить. Поэтому двигатели внутреннего сгорания продолжают улучшаться, создавая на их основе новые технологии. Они работают на других видах горючего, в паре с электродвигателями. Кроме того, на планете остается многомиллиардный парк авто с традиционными двигателями, требующими ежедневного обслуживания.

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Конец эры ДВС?

Компании, производящие смазочные материалы, внимательно следят за тенденциями в автомобилестроении и совместно с автопроизводителями работают над улучшением характеристик традиционных двигателей. Поэтому перед инженерами компаний по производству масел и смазок стоит две задачи, которые почти противоречат друг другу: создание масел для новейших двигателей и имеющих немалый пробег. Пример бельгийской компании Wolf Oil Corporation – один из самых показательных.



Под брендом Wolf на украинском рынке смазочных материалов представлена очень широкая линейка продукции, отвечающая спецификациям большинства мировых производителей автомобилей. Кроме того, компания Wolf Oil Corporation систематически представляет новые виды масел, которые отвечают современным тенденциям производства автомобилей и двигателей к ним.

Справка о Wolf:

Бельгийская компания Wolf Oil Corporation специализируется исключительно на смазочных материалах для автотранспорта. Она основана в 1955 году и более 60 лет накапливает знания и опыт в этой сфере. Линейка высокотехнологичных масел удовлетворяет требования всех ведущих производителей автомобилей, работающих на различных видах горючего. Кроме того, компания предоставляет полный комплекс услуг, включающий подбор, поставку продукции, обучение персонала и техническую поддержку.

Гибридизация продолжается

Несмотря на то, что наша экономика потерпела ощутимый удар из-за войны, и в Украине прослеживаются современные мировые тенденции спроса на автомобили. Ассоциация "Укравтопром" проанализировала продажи новых авто с начала 2022 года по типам двигателей. Согласно этим исследованиям, доля продаж новых легковых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями по сравнению с прошлым годом уменьшилась, а гибридные и электромобили увеличили свою рыночную долю. Так, процент регистраций новых гибридных автомобилей вырос с 10% до 14%, а электромобилей – с 1% до 4%.

Поэтому одна из наиболее заметных тенденций автомобилестроения последних лет – переход на гибридные силовые агрегаты. Они совмещают электромотор (или несколько электромоторов) и двигатель внутреннего сгорания. Чаще всего в гибридах используют бензиновые ДВС, но встречаются и дизельные. Это не совсем те же двигатели, которые обеспечивают передвижение в традиционных автомобилях. Они используют несколько иной принцип работы – Аткинсона или Миллера, в то время как на обычных двигателях работает цикл Отто.

Кроме того, ДВС, работающий в составе гибридной установки, имеет другие параметры эксплуатации. Он запускается от электромотора, часто глушится, может приводить в действие не колеса автомобиля, а только генератор. Согласно этим особенностям, требования к смазочным материалам у этих двигателей другие. Хотя главные потребности в моторных маслах остаются одинаковыми – обеспечить надежную смазку деталей, их охлаждение и стабильную работу в течение длительного времени в экстремальных условиях высоких температур.



Инженеры бельгийской компании Wolf Oil Corporation разработали линейку моторных масел специально для гибридных автомобилей. К примеру, полностью синтетическое масло Wolf Ecotech 0W-16 SP/RC G6 XFE подходит для гибридных транспортных средств, для которых OEM-производители указывают классификацию API SP или SP/RC 0W-16. Использование этого масла обеспечивает один из самых низких уровней расхода топлива в современных легковых автомобилях. Низкая вязкость обеспечивает стабильную работу двигателя круглогодично, даже в самые холодные месяцы года.

Кстати куда исчезает масло из двигателя

В последние несколько лет на украинский рынок привезли десятки тысяч автомобилей с американского рынка. Это достаточно свежие автомобили, которые были повреждены в ДТП или других страховых случаях. Среди них немало гибридных ТС, причем самых разных систем.

Наиболее популярными гибридами, попавшими в Украину из стран Северной Америки, были автомобили Toyota и Lexus. Также завезли много Ford, Chevrolet, BMW, Nissan и других. Для них бельгийские инженеры разработали Wolf Ecotech 0W-20 SP/RC G6 FE. Это масло создано именно для американских и азиатских бензиновых гибридных автомобилей. Полностью синтетический смазочный материал обеспечивает лучшую экономию топлива и полную защиту двигателя. Пакет инновационных присадок позволяет заменять масло в соответствии с американскими межсервисными интервалами, которые значительно выше, чем в Украине. Масло также хорошо подходит для низких температур, ведь в Северной Америке климат более суровый, чем в Украине.

ГБО и чистый газ

Другая особенность украинского парка автомобилей – большое количество автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО), которое позволяет двигателю работать либо на бензине, либо на автогазе – смеси пропана и бутана. Благодаря тому, что сейчас пропан-бутан вдвое дешевле бензина, популярность авто с ГБО растет и дальше. ГБО устанавливают как на прибывшие из США или Канады авто, так и на бензиновые малолитражки из Европы. Кроме того, недавно в Украину начали завозить легковые автомобили из Южной Кореи, на которые установлено газовое оборудование 5-го поколения. Эти авто вообще не могут эксплуатироваться на бензине, а исключительно на пропан-бутане.



Именно для таких двигателей разработана линейка масел Wolf GAS. В частности – Wolf Vitaltech 5W-40 GAS и Wolf Vitaltech 5W-30 GAS. Высококачественные базовые масла в них соединены с инновационным пакетом присадок. Главная задача такого "рецепта" – помочь уменьшить осадок сажи и загрязнение свечей. Смазочные материалы в линейке GAS обеспечивают минимальный износ двигателя и максимальную производительность холодного пуска, что особенно важно для двигателей, работающих на двух типах топлива – бензине и газе. Ведь в автомобиле с ГБО пуск двигателя происходит на бензине, а этот процесс вместе с первыми минутами работы очень тяжел для ДВС.





Таким образом, производители смазочных материалов постоянно отслеживают современные тенденции в автомобилестроении. Они создают новые продукты, отвечающие актуальным потребностям современных автомобилей, экологическим стандартам и даже смене горючего. Если у вас автомобиль именно нового поколения, не стоит пользоваться смазочными материалами прошлых разработок. Ведь инновационные моторные масла разработаны специально для современных двигателей.