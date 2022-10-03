09:00, 3 жовтня 0

Високі технології використовуються у всіх сучасних матеріалах і продуктах. Моторна олива – не виняток. Бельгійські фахівці розробили спеціальні види мастил, які підходять до різних двигунів.

Вибір моторної оливи вже давно не обмежується прописаними в сервісній книзі конкретного автомобіля класами в’язкості та якості. Виробники мастильних матеріалів розробили низку додаткових якостей, які захищають деталі двигуна та збільшують їхній ресурс. І це не завжди впливає на вартість цього продукту – вона може залишатись цілком помірною.

В українських умовах вибирати моторну оливу для двигуна потрібно більш ретельно. Адже наш автопарк суттєво відрізняється від європейського, а паливні матеріали, які потрапляють у бак автомобіля, набагато гіршої якості, ніж у країнах ЄС. До цього додається висока забрудненість наших доріг, велика кількість пилу.

За час «нульового розмитнення» український автопарк поповнився аж 270 тисячами легковиків. Найчастіше до нас імпортували легковики брендів VW Group (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), а також Renault, Opel, Ford, Mercedes-Benz чи BMW. Тобто це автомобілі сучасної конструкції, технічна складність яких обтяжена великими (200 – 300 тис. км) пробігами.

В специфікаціях цих автовиробників вказані допуски, які треба враховувати при виборі оливи. Але після значного пробігу вимоги до мастильних матеріалів трохи змінюються, тому деякі виробники олив створюють спеціальні продукти, які підходять для автомобілів не лише різних марок та з різними типами двигунів, але й в залежності від пройденого пробігу.

Розглянемо їх на прикладі продуктової лінійки від європейського виробника високоякісних моторних олив Wolf.

Довідка про компанію Wolf:

Бельгійська компанія Wolf Oil Corporation HQ спеціалізується виключно на мастильних матеріалах для автотранспорту. Вона заснована у 1955 році та понад 60 років накопичує знання і досвід у цій сфері. Лінійка високотехнологічних олив задовольняє вимоги всіх провідних виробників автомобілів, що працюють на різних видах пального. Окрім того, компанія надає повний комплекс послуг, який включає підбір, постачання продукції, навчання персоналу та технічну підтримку.

Економія пального

На перший погляд, все просто: чим нижча в’язкість оливи, тим менше витрати енергії на тертя у двигуні – і тим більша його віддача від одного і того ж об’єму пального. Однак це не завжди так.

Майстерність виробника оливи полягає саме в тому, щоб знайти баланс рецептури, при якій в’язкість буде низькою, а захисні якості мастила – високими. Моторні оливи Wolf виготовляються на основі власної технології, або радше рецептури, що має назву Multifactor Oil Serum. Це особлива комбінація двадцяти узгоджених між собою активних інгредієнтів, які забезпечують необхідні характеристики.

Продовження ресурсу двигуна

Оскільки більша частина автомобілів на українських дорогах має солідний пробіг, їхнім власникам важливо продовжити ресурс силового агрегату. Пакет присадок, який використовує Wolf, забезпечує зменшення тертя та зношування деталей у двигуні.

Якщо зазирнути у рецептуру інноваційних олив Wolf, там можна побачити: речовини-антиоксиданти, які перешкоджають утворенню кислотних парів у внутрішніх об’ємах двигуна (загроза корозійного зносу), диспергуючі агенти (покращують фільтрацію мастила) та регулятори в’язкості (запобігають втраті властивостей оливи під впливом високого тиску і температури).

Велику роль також відіграють ефективні дисперсійні присадки, які містяться у комплексі сироватки Wolf – вони не дають абразивним частинкам у вигляді нагару відкладатися на поршнях та кільцях.

До речі куди зникає олива з двигуна

Економія коштів

Прямий шлях до економії коштів власника – продовжений термін експлуатації оливи, звісно, без втрати її якостей через старіння. Взагалі, запас ресурсу мастила – одна з принципових відмінностей, що виділяє добротні високоякісні оливи від бюджетних. Формула оливи Wolf забезпечує збереження її властивостей протягом довгого часу. А це дає не лише більші пробіги на одній заміні оливи, але й довшу тривалість роботи двигуна, який на ній працює.

Для сучасних двигунів важлива також “дружність” оливи до систем очищення вихлопу бензинових моторів та сажових фільтрів дизелів. Щоб зберегти ці дороговартісні елементи від передчасного старіння, у Wolf витримано відповідний баланс SAPS (вміст сульфатної золи, фосфору та сірки).

Для малолітражних моторів TSI

У малолітражні двигуни з турбонаддувом концерну Volkswagen AG та подібні їм агрегати інших виробників бажано заливати оливи зі специфічними якостями. Даються взнаки особливості запалювання в умовах пошарового утворення робочої суміші. Ще одна проблема – через малий робочий об’єм мотора оливи в ньому теж менше, і вона не завжди встигає охолоджуватись так, як це буває у великих двигунах. Аби на поршнях не утворювалися відкладення, оливі, придатній для таких невеликих моторчиків, додають певних особливих якостей.

Інженери Wolf знають про ці особливості, адже працюють з двигунами Volkswagen з початку діяльності компанії. Наприклад, повністю синтетична олива Wolf Vitaltech 5W40 PI C3 містить присадки, які відповідають специфікації VW 505.01 щодо стійкості до окислення, загущування та утворення осаду двигуна. Ця олива забезпечує надійний захист систем очищення вихлопних газів та дизельних сажових фільтрів.

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Двигуни з ГБО

Зважаючи на те, що в Україні велика частина легкових авто працює на скрапленому газі LPG, провідні виробники олив виготовляють для них “персональні” оливи. Це інноваційні продукти високого рівня, і в лінійці Wolf вони мають позначення GAS.

Автогаз згоряє у двигуні з більшою температурою, ніж бензин, тому більшого нагріву зазнають клапани, циліндри та кільця. Як вказано у специфікаціях оливи для газових двигунів Wolf GAS, вона краще переносить високу температуру, не утворюючи відкладень на відповідних деталях та зберігаючи їх в такий спосіб від передчасного зносу.

Для зменшення зносу “газових” двигунів також важливо, що в оливах лінійки GAS використовується технологія нейтралізації кислотних сполук, які утворюються у двигуні під час роботи в несприятливих режимах. Крім того, високий запас працездатності присадок в оливах Wolf для моторів, які працюють з ГБО, дозволяє збільшити інтервали заміни – звісно, там, де це дозволено автовиробником.

Гібридні автомобілі

Навіть не в усіх преміальних брендів мастильних матеріалів є моторні оливи для гібридних моделей. Між тим, ДВЗ в таких авто працює в особливих умовах: часто зупиняється та запускається і не завжди прогрівається. У Wolf є лінійка олив Wolf Ecotech 0W20 SP/RC D1-3, які, зокрема, призначені для гібридів, оскільки їхні особливості враховані при створенні пакету присадок.

Рекомендація Авто24

Коли будете обирати оливу для двигуна свого авто, радимо розпочати з бренду. Віддайте перевагу торговій марці, продуктова політика якої вам зрозуміла та близька, а номенклатура олив не лише широка, а й розділена за чіткими критеріями. Щоб у кожному випадку – при зміні ваших вимог, умов експлуатації та самого автомобіля – можна було підібрати саме ту оливу, яка надійно захистить мотор та заощадить кошти. В лінійці бельгійської компанії Wolf легко обрати саме ту оливу, яка потрібна для вашого двигуна в конкретних умовах експлуатації. До того ж завдяки виваженій ціновій політиці виробника її придбання не суттєво відіб’ється на сімейному бюджету.