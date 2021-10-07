09:00, 7 жовтня 0

Моторна олива Wolf Officialtech 5W30 C3 LL III розроблена з урахуванням технічних особливостей автомобілів групи VAG, які експлуатуються у важких умовах. Використання цього продукту збільшує ресурс деталей двигуна та допомагає захистити каталізатори й сажові фільтри від передчасного виходу з ладу.

Бельгійська Wolf Oil Corporation відома своїм індивідуальним підходом – компанія розробляє та виготовляє специфічні оливи для певних марок автомобілів та двигунів, враховуючи усі особливості їх роботи.

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Останнім часом автовиробники використовують двигуни невеликого робочого об’єму, які мають високу ступінь форсування, обладнані турбонаддувом і системами доочистки вихлопних газів. Коли такі мотори досягають значних пробігів, виникає потреба у моторних маслах, здатних відповідати все більш суворим нормам щодо викидів і здатним забезпечити довгу та стабільну роботу каталізаторів та сажових фільтрів.

Для малооб'ємних двигунів з пробігом

Моторна олива Wolf Officialtech 5W30 C3 LL III має середньозольний склад, тож містить меншу кількість сульфатної золи, фосфору і сірки. Така формула є дієвим механізмом для захисту пристроїв доочищення, які допомагають підтримувати низький рівень викидів.

Абсолютно новий продукт Wolf Officialtech 5W30 C3 LL III здатний забезпечити захист не тільки усіх деталей двигуна. Його нова формула дозволяє збільшити термін експлуатації оливи без ризику пошкодження деталей. Окрім того Wolf гарантує, що склад нового мастила Wolf Officialtech 5W30 C3 LL III цілком безпечний для систем доочищення вихлопних газів.

Цей мастильний матеріал розроблений спеціально для сучасних двигунів VAG, що відповідають вимогам Євро 4, 5 і 6. Окрім цього продукт відповідає новій специфікації API SP і MB 229.52, а також може використовуватись у двигунах, які вимагають допуски ACEA C3, VW 504.00 / 507.00 і BMW LONGLIFE-04.

У нової моторної оливи кращі характеристики

Низька в'язкість мастильного матеріалу допомагає підвищити економію пального та знизити викиди внаслідок зменшення загального енергоспоживання. Вдосконалений пакет присадок означає, що олива знижує тертя у двигуні на більш тривалий термін, значно збільшуючи інтервали заміни масла без шкоди для двигуна.

Не варто недооцінювати важливість пристроїв доочищення вихлопних газів, таких як фільтри твердих частинок для бензинових і дизельних двигунів (GPF і DPF). Однак чи знаєте ви, що невірно підібрані моторні оливи можуть скорочувати їх експлуатаційний термін? Якщо в змащувальному матеріалі міститься дуже велика кількість сульфатної золи, фосфору і сірки, вони можуть засмітити та вивести з ладу ці фільтри.

Олива Wolf Officialtech 5W30 C3 LL III містить значно меншу кількість сульфатної золи, фосфору і сірки. Це допомагає захистити пристрої доочищення і дає змогу підтримувати низький рівень викидів.

Завдяки високій окисній стійкості, це мастило здатне зберігати свої робочі характеристики впродовж тривалого проміжку часу. Це, своєю чергою, запобігає окисленню мастильного матеріалу і збільшує термін служби двигуна.

Окрім того, нова формула захищає і допомагає зменшити передчасне запалювання на низьких оборотах (LSPI) - поширена проблема для двигунів групи VAG, яка з часом здатна завдати їм значної шкоди. Передчасне запалення (детонація) руйнує захисний шар стінок циліндрів. Якщо такий шар зруйновано, двигун можна відремонтувати лише методом заміни блока циліндрів (що дуже дорого) або методом гільзовки.

Ще однією перевагою моторної оливи Wolf Officialtech 5W30 C3 LL III є величезний спектр автомобілів, для яких воно підходить. Ця олива може використовуватися в приблизно 112 мільйонах європейських автомобілів. Таке всеосяжне охоплення автопарку – відмінна новина для автомайстерень і механіків, які можуть обслуговувати найрізноманітніші автомобілі, використовуючи тільки одне високоякісне моторну оливу, що забезпечує відмінний захист і тривалий термін служби.

Довідка Авто24:

Wolf Oil Corporation входить до п’ятірки найбільших незалежних виробників мастильних матеріалів у Європі. Засноване в Бельгії у 1955 році як невелике виробництво, воно виросло в міжнародну корпорацію з дистрибуцією в понад 100 країнах світу на п’яти континентах. Компанія щороку виробляє понад 117 млн літрів мастил для різних типів двигунів.

Особливість роботи компанії Wolf ще й у тому, що, крім універсальних мастил, вона розробляє специфічні високотехнологічні оливи для певних марок автомобілів та двигунів, тобто пропонує клієнтам максимально широкий спектр мастильних матеріалів.