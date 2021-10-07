09:00, 7 октября 0

Моторное масло Wolf Officialtech 5W30 C3 LL III разработано с учетом технических особенностей автомобилей группы VAG, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Использование этого продукта увеличивает ресурс деталей двигателя и помогает защитить катализаторы и сажевые фильтры от преждевременного выхода из строя.

Бельгийская Wolf Oil Corporation известна своим индивидуальным подходом – компания разрабатывает и производит специфические масла для определенных марок автомобилей и двигателей, учитывая все особенности их работы.

В последнее время автопроизводители используют двигатели небольшого рабочего объема, которые имеют высокую степень форсирования, оборудованы турбонаддувом и системами доочистки выхлопных газов. Когда такие моторы достигают значительных пробегов, возникает потребность в моторных маслах, способных соответствовать все более строгим нормам по выбросам и способным обеспечить долгую и стабильную работу катализаторов и сажевых фильтров.

Для малообъемных двигателей с пробегом

Моторное масло Wolf Officialtech 5W30 C3 LL III имеет среднезольный состав, поэтому содержит меньшее количество сульфатной золы, фосфора и серы. Такая формула является действенным механизмом для защиты устройств доочистки, которые помогают поддерживать низкий уровень выбросов.

Абсолютно новый продукт Wolf Officialtech 5W30 C3 LL III способен обеспечить защиту не только всех деталей двигателя. Его новая формула позволяет увеличить срок эксплуатации масла без риска повреждения деталей. Кроме того Wolf гарантирует, что состав нового масла Wolf Officialtech 5W30 C3 LL III вполне безопасен для систем доочистки выхлопных газов.

Этот смазочный материал разработан специально для современных двигателей VAG, соответствующие требованиям Евро 4, 5 и 6. Кроме этого продукт соответствует новой спецификации API SP и MB 229.52, а также может использоваться в двигателях, которые требуют допуски ACEA C3, VW 504.00 / 507.00 и BMW LONGLIFE-04.

У нового моторного масла лучшие характеристики

Низкая вязкость смазочного материала помогает повысить экономию топлива и снизить выбросы вследствии уменьшения общего энергопотребления. Усовершенствованный пакет присадок означает, что масло снижает трение в двигателе на более длительный срок, значительно увеличивая интервалы замены масла без ущерба для двигателя.

Не стоит недооценивать важность устройств доочистки выхлопных газов, таких как фильтры твердых частиц для бензиновых и дизельных двигателей (GPF и DPF). Однако знаете ли вы, что неверно подобранные моторные масла могут сокращать их эксплуатационный срок? Если в смазывающем материале содержится очень большое количество сульфатной золы, фосфора и серы, они могут засорить и вывести из строя эти фильтры.

Масло Wolf Officialtech 5W30 C3 LL III содержит значительно меньшее количество сульфатной золы, фосфора и серы. Это помогает защитить устройства доочистки и позволяет поддерживать низкий уровень выбросов.

Благодаря высокой окислительной стойкости, эта смазка способна сохранять свои рабочие характеристики на протяжении длительного промежутка времени. Это, в свою очередь, предотвращает окисление смазочного материала и увеличивает срок службы двигателя.

Кроме того, новая формула защищает и помогает уменьшить преждевременное зажигание на низких оборотах (LSPI) – распространенная проблема для двигателей группы VAG, которая со временем способна нанести им значительный вред. Преждевременное воспламенение (детонация) разрушает защитный слой стенок цилиндров. Если такой слой разрушен, двигатель можно отремонтировать лишь методом замены блока цилиндров (что очень дорого) или методом гильзовки.

Еще одним преимуществом моторного масла Wolf Officialtech 5W30 C3 LL III является огромный спектр автомобилей, для которых оно подходит. Это масло может использоваться примерно в 112 миллионах европейских автомобилей. Такой всеобъемлющий охват автопарка – отличная новость для автомастерских и механиков, которые могут обслуживать самые разнообразные автомобили, используя только одно высококачественное моторное масло, обеспечивающее отличную защиту и длительный срок службы.

Справка Авто24:

Wolf Oil Corporation входит в пятерку крупнейших независимых производителей смазочных материалов в Европе. Основанное в Бельгии в 1955 году как небольшое производство, предприятие выросло в международную корпорацию с дистрибуцией в более 100 странах мира на пяти континентах. Компания ежегодно производит более 117 млн литров масел для различных типов двигателей.

Особенность работы компании Wolf еще и в том, что, помимо универсальных масел, она разрабатывает специфические высокотехнологичные масла для определенных марок автомобилей и двигателей, то есть предлагает клиентам максимально широкий спектр смазочных материалов.