09:00, 3 октября 0

Высокие технологии используются во всех современных материалах и продуктах. Моторное масло – не исключение. Бельгийские специалисты разработали специальные виды смазочных масел, подходящих к разным двигателям.

Выбор моторного масла давно не ограничивается прописанными в сервисной книге конкретного автомобиля классами вязкости и качества. Производители смазочных материалов разработали ряд дополнительных качеств, которые защищают детали двигателя и увеличивают их ресурс. И это не всегда влияет на стоимость этого продукта – она может оставаться вполне умеренной.

В украинских условиях выбирать моторное масло для двигателя нужно более тщательно. Ведь наш автопарк существенно отличается от европейского, а топливные материалы, попадающие в бак автомобиля, гораздо хуже, чем в странах ЕС. К этому прибавляется высокая загрязненность наших дорог, большое количество пыли.

За время “нулевой растаможки” украинский автопарк пополнился 270 тысячами легковушек. Чаще всего к нам импортировали легковушки брендов VW Group (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), а также Renault, Opel, Ford, Mercedes-Benz или BMW. То есть это автомобили современной конструкции, техническая сложность которых отягощена большими (200 – 300 тыс. км) пробегами.

В спецификациях этих автопроизводителей указаны допуски, которые следует учитывать при выборе масла. Но после значительного пробега требования к смазочным материалам немного меняются, поэтому некоторые производители масел создают специальные продукты, подходящие для автомобилей не только разных марок и с разными типами двигателей, но и в зависимости от пройденного пробега.

Рассмотрим их на примере продуктовой линейки от европейского производителя высококачественных проворных масел Wolf.

Справка о компании Wolf:

Бельгийская компания Wolf Oil Corporation HQ специализируется исключительно на смазочных материалах для автотранспорта. Она основана в 1955 году и более 60 лет накапливает знания и опыт в этой сфере. Линейка высокотехнологичных масел удовлетворяет требованиям всех ведущих производителей автомобилей, работающих на различных видах горючего. Кроме того, компания предоставляет полный комплекс услуг, включающий подбор, поставку продукции, обучение персонала и техническую поддержку.

Экономия горючего

На первый взгляд, все просто: чем ниже вязкость масла, тем меньше расход энергии на трение в двигателе – и тем больше его отдача от одного и того же объема горючего. Однако это не всегда так.

Мастерство производителя масла состоит именно в том, чтобы найти баланс рецептуры, при которой вязкость будет низкой, а защитные качества смазки – высокими. Моторные масла Wolf изготавливаются на основе собственной технологии, или скорее рецептуры под названием Multifactor Oil Serum. Это особое сочетание двадцати согласованных между собой активных ингредиентов, обеспечивающих необходимые характеристики.

Продление ресурса двигателя

Поскольку большая часть автомобилей на украинских дорогах имеет солидный пробег, их владельцам важно продлить ресурс силового агрегата. Пакет присадок, используемый Wolf, обеспечивает уменьшение трения и износ деталей в двигателе.

Если заглянуть в рецептуру инновационных масел Wolf, там можно увидеть: вещества-антиоксиданты, препятствующие образованию кислотных паров во внутренних объемах двигателя (угроза коррозионного износа), диспергирующие агенты (улучшают фильтрацию смазки) и регуляторы вязкости (предотвращают потери) под влиянием высокого давления и температуры.

Большую роль также играют эффективные дисперсионные присадки, содержащиеся в комплексе сыворотки Wolf – они не дают абразивным частицам в виде нагара откладываться на поршнях и кольцах.

Кстати куда исчезает масло из двигателя

Экономия средств

Прямой путь к экономии средств собственника – продленный срок эксплуатации масла, конечно, без потери его качеств из-за старения. Вообще, запас ресурса смазки – одно из принципиальных отличий, выделяющее добротные высококачественные масла от бюджетных. Формула масла Wolf обеспечивает сохранение его свойств в течение длительного времени. А это дает не только большие пробеги на одной замене масла, но и длительную работу двигателя, который на ней работает.

Для современных двигателей важна также "дружественность" масла к системам очистки выхлопа бензиновых моторов и сажевых фильтров дизелей. Чтобы сохранить эти дорогостоящие элементы от преждевременного старения, у Wolf выдержан соответствующий баланс SAPS (содержание сульфатной золы, фосфора и серы).

Для малолитражных моторов TSI

В малолитражные двигатели с турбонаддувом концерна Volkswagen AG и подобные агрегаты других производителей желательно заливать масла со специфическими качествами. Сказываются особенности зажигания в условиях послойного образования рабочей смеси. Еще одна проблема – из-за малого рабочего объема мотора масла в нем тоже меньше, и оно не всегда успевает охлаждаться так, как это бывает в больших двигателях. Чтобы на поршнях не образовывались отложения, маслу, пригодному для таких небольших моторчиков, придают определенные особые качества.

Инженеры Wolf знают об этих особенностях, ведь работают с двигателями Volkswagen с начала деятельности компании. Например, полностью синтетическое масло Wolf Vitaltech 5W40 PI C3 содержит присадки, соответствующие спецификации VW 505.01 относительно устойчивости к окислению, загущению и образованию осадка двигателя. Это масло обеспечивает надежную защиту систем очистки выхлопных газов и дизельных сажевых фильтров.

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Двигатели с ГБО

Учитывая, что в Украине большая часть легковых авто работает на сжиженном газе LPG, ведущие производители масел изготавливают для них "персональные" масла. Это инновационные продукты высокого уровня, и в линейке Wolf они имеют обозначение GAS.

Автогаз сгорает в двигателе с большей температурой, чем бензин, поэтому больше нагреваются клапаны, цилиндры и кольца. Как указано в спецификациях масла для газовых двигателей Wolf GAS, оно лучше переносит высокую температуру, не образуя отложений на соответствующих деталях и сохраняя их таким образом от преждевременного износа.

Для уменьшения износа газовых двигателей также важно, что масла линейки GAS используют технологию нейтрализации кислотных соединений, которые образуются в двигателе при работе в неблагоприятных режимах.

Кроме того, высокий запас работоспособности присадок в маслах Wolf для моторов, работающих с ГБО позволяет увеличить интервалы замены – конечно, там, где это разрешено автопроизводителем.

Гибридные автомобили

Даже не у всех премиальных брендов смазочных материалов есть моторные масла для гибридных моделей. Между тем ДВС в таких авто работает в особых условиях: часто останавливается и запускается и не всегда прогревается. В Wolf имеется линейка масел Wolf Ecotech 0W20 SP/RC D1-3, которые, в частности, предназначены для гибридов, поскольку их особенности учтены при создании пакета присадок.

Рекомендация Авто24

Когда будете выбирать масло для двигателя своего автомобиля, рекомендуем начать с бренда. Рассматривайте торговую марку, продуктовая политика которой вам понятна и близка, а номенклатура масел не только широка, но и разделена по четким критериям. Чтобы в каждом случае – при изменении ваших требований, условий эксплуатации и самого автомобиля – можно было подобрать именно то масло, которое надежно защитит мотор и сэкономит средства. В линейке бельгийской компании Wolf легко выбрать именно то масло, которое нужно для вашего двигателя в конкретных условиях эксплуатации. К тому же, благодаря взвешенной ценовой политике производителя ее приобретение не существенно отразится на семейном бюджете.