Большим сюрпризом для автовладельца оказывается красная лампочка на приборном щитке: нет давления масла в двигателе. Чаще всего это означает отсутствие самого продукта в картере. Куда же делась смазка? Вариантов на самом деле несколько, и к счастью, самый страшный – отнюдь не самый вероятный.

Проверка масла в двигателе – операция не особо популярная среди рядовых автомобилистов. Поэтому падение его уровня так часто оказывается неожиданностью для водителя. Тем более, многие современные моторы способствуют повторению этого сюрприза. "Авто 24" разбирался, куда же убегает масло из моторов наших авто.

Масло на максимуме – это не обязательно. Но если смазка куда-то "уходит", лучше держать уровень выше среднего.

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Естественный расход

В любом двигателе масло сгорает вместе с топливом: оставшись на стенках цилиндров при ходе поршня вниз (т.н. расход "на угар"), стекая в камеру сгорания через клапаны, выносясь в систему впуска вместе с картерными газами через систему вентиляции. Из-за некоторых конструктивных особенностей в современных моторах эти естественные потери бывают достаточно велики – официально до 1 – 2 л на 1000 км. Против этих затрат ничего поделать нельзя: любой дилер зацитирует вам заводскую документацию, где будут упомянуты нормы расхода масла – в пересчете либо на 1000 км, либо на 1 л топлива.

Доливать надо масло точно того же типа, что и у залитого в двигатель. Но в крайнем случае можно долить любое – с последующей полной заменой.

Расход из-за износа двигателя

Собственно, это те же естественные затраты, но существенно усиленные возрастом двигателя. Из-за больших зазоров между кольцами и стенками цилиндра, через "разбитые" колпачки клапанов, через разбалансированную систему вентиляции в камеру сгорания попадает еще больше масла. Где оно и сгорает. Решить эту проблему можно только серьезным ремонтом двигателя – если не полной "капиталкой", то хотя бы заменой поршневых колец.

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Расход из-за засорения системы вентиляции

На пожилых моторах отложениями забиваются каналы системы вентиляции, из-за чего повышается давление газов в картере двигателя. Соответственно, этими картерными газами смазка выдавливается наружу там, где этого не должно быть: через малейшие неплотности даже исправных прокладок и сальников. Эту проблему можно преодолеть, сделав генеральную очистку системы вентиляции картера или заменив некоторые ее детали.

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В результате утечек наружу двигатель может также терять немало масла. Причем этот путь утрат не всегда заметен сразу.

Утечки через старые прокладки

Задубелая резина или “уставшая” пробка прокладок пропускают масло наружу через стыки картера с поддоном, крышкой ГРМ, другие крышки. Обычно эти прокладки можно заменить с относительно небольшими затратами средств.

Особый случай

Есть еще одна причина, которая не очень заметна, но повышает потери моторного масла. Бывает, что владелец использует не тот тип масла, который указывает автопроизводитель. К примеру, в магазинах любят "подсказывать" автомобилистам более качественные современные типы масел. И сплошь и рядом предоставляют таким образом покупателю "медвежью" услугу. К примеру, часто более жидкое масло не соответствующего класса вязкости активнее, чем штатное, сгорает в цилиндрах. Поэтому если мотор не проявляет других проявлений износа, можно попытаться вернуться к "родному" сорту смазки - и возможно, вместе с ним вернется и нормальный расход на угар.

Особенности многих нынешних двигателей таковы, что водителям приходится возить запас масла "на долив" с собой.

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