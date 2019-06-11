Бывает, что нужно долить в двигатель не то, что было залито в него ранее – можно ли смешивать моторное масло? Однозначного ответа на этот вопрос нет, поэтом приходится рассматривать варианты.

В первом приближении ответ такой: смешивать моторные масла можно. Но – (тут начинаются оговорки) – если они имеют одинаковый тип базы (минеральное, полусинтетическое или синтетическое), относятся с одному классу качества (SL, SN, CH-4, CJ-4 и т.п.) и имеют одинаковую вязкость (5W-30, 10W-40, 20W-50 и т.д.).

Качество моторного масла – один из важнейших факторов, определяющих долговечность двигателя. Капремонт которого по цене порой близок к цене машины.

Собственно говоря, при детальном анализе многие масла по составу могут оказаться одинаковы или очень похожи. Поскольку производителей базовых масел и пакетов присадок во всем мире можно пересчитать на пальцах – все торговые марки закупают их, смешивают на своих заводах, фасуют и продают под своим брендом. Естественно, если смешать такие масла, ничего страшного не случится.

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Но в том-то и тонкость, что мы не знаем, какой марки база и какой пакет присадок использованы в маслах, которые мы собираемся смешать. А тут еще производители говорят о синергии и диссинергии – о взаимном влиянии компонентов присадок, которые при смешивании могут снизить эффективность друг друга. То есть можно сказать так: если смазывающие свойства составленной водителем масляной смеси как таковые и сохранятся, то ее высоких характеристик, ее соответствия особым условиям эксплуатации гарантировать нельзя.

Можно – если осторожно

Интересно, что одним из условий сертификации любого современного моторного масла является его проверка на совместимость с другими распространенными маслами. Новый продукт не будет допущен к официальной продаже (не получит одобрение, скажем, от API), если окажется, что смешивание его с аналогами приведет к потере потребительских свойств. Для чего это сделано?

Лучше смешать два масла разной марки, чем продолжить движение с загоревшейся лампой аварийного давления в двигателе.

Да потому что при регламентной замене масла полностью слить (откачать) из мотора старый, отработанный продукт на все 100 % невозможно. То есть к новому маслу обязательно подмешивается старое – и к слову, довольно часто при полной замене масла марка старого и нового не совпадают, но катастрофических проблем владельцы не наблюдают.

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Скажем больше: в любом товарном синтетическом масле всегда есть хоть немного “минералки”. Журналистам “Авто24” доводилось “под большим секретом” слышать от представителей масляных компаний, что пакет присадок – обязательный в любом масле – можно растворять только в минеральной основе. Что и делается на заводах производителей, а затем полученный концентрат дозированно добавляют в “синтетику”.

Даже если уровень моторного масла ниже метки “минимум”, у большинства машин можно продолжить движение до СТО. Главное, чтобы не подала сигнал тревоги красная лампа аварийного давления масла.

То есть теоретически даже полностью синтетическое масло можно разбавлять “минералкой”, во всяком случае, принципиального конфликта между ними нет! Но сообщая данную информацию, мы не подталкиваем потребителя к нарушению официальных рекомендаций производителей силовых агрегатов – все-таки в этом вопросе есть немало и других факторов.

Рекомендации “Авто 24”

Наше мнение: смешивать моторные масла разных марок можно, но только для коротких пробегов. Даже если присадки вступят в конфликт, за пару часов ненапряженной работы тяжелого вреда мотору это не принесет. А при первой же возможности полученную смесь лучше будет заменить – если вы хотите, чтобы ваш двигатель служил долго и безотказно.

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