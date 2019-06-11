Буває, що потрібно долити в двигун не те, що було залито в нього раніше – чи можна змішувати моторну оливу? Однозначної відповіді на це питання немає, тому потрібно розглядати варіанти.

На перший погляд відповідь така: змішувати моторні оливи можна. Але – (тут починаються застереження) – якщо вони мають однаковий тип бази (мінеральна, напівмінеральна або синтетична), відносяться до одного класу якості (SL, SN, CH-4, CJ-4 тощо) і мають однакову в'язкість (5W-30, 10W-40, 20W-50 тощо).

Якість моторної оливи – один з найважливіших факторів, що визначають довговічність двигуна. Капітальний ремонт якого часом майже дотягує до ціни машини.

Власне, при детальному аналізі багато олив за складом можуть виявитися однаковими або дуже схожими. Оскільки виробників базових олив і пакетів присадок у всьому світі можна перерахувати на пальцях – всі торгові марки закуповують їх, змішують на своїх заводах, фасують і продають під своїм брендом. Природно, якщо змішати такі оливи, нічого страшного не трапиться.

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Але тут починаються тонкощі, адже часто ми не знаємо, якої марки база і який пакет присадок використаний в оливі, яку ми збираємося змішати. А тут ще виробники говорять про синергію і дисинергію – про взаємний вплив компонентів присадок, які при змішуванні можуть знизити ефективність один одного. Тобто можна сказати так: якщо змащувальні властивості змішаної водієм оливи як такі і збережуться, то її високих характеристик, її відповідності особливим умовам експлуатації гарантувати не вийде.

Можна – якщо обережно

Цікаво, що однією з умов сертифікації будь-якої сучасної моторної оливи є її перевірка на сумісність з іншими поширеними оливами. Новий продукт не буде допущений до офіційного продажу (не отримає схвалення, скажімо, від API), якщо виявиться, що змішування його з аналогами призведе до втрати споживчих властивостей. Для чого це зроблено?

Краще змішати дві оливи різних марок, ніж продовжити рух з аварійною лампочкою тиску у двигуні.

А справа у тому, що при регламентній заміні оливи повністю злити (відкачати) з мотора старий, відпрацьований продукт на всі 100% неможливо. Тобто до нової оливи обов'язково потрапляє стара – і до речі, досить часто при повній заміні оливи марка старої і нової не збігаються, але катастрофічних проблем власники не спостерігають.

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Скажемо більше: в будь-якій товарній синтетичній оливі завжди є хоч трохи "мінералки". Журналістам "Авто24" доводилося "під великим секретом" чути від представників компаній, що роблять оливи, що пакет присадок – обов'язковий в будь-якій оливі – можна розчиняти тільки у мінеральній основі. Що і робиться на заводах виробників, а потім отриманий концентрат дозовано додають в "синтетику".

Навіть якщо рівень моторної оливи нижче мітки "мінімум", у більшості машин можна продовжити рух до СТО. Головне, щоб не подала сигнал тривоги червона лампа аварійного тиску оливи.

Тобто теоретично навіть повністю синтетичну оливу можна розбавляти "мінералкою", у всякому разі, принципового конфлікту між ними немає! Але повідомляючи цю інформацію, ми не підштовхуємо споживача до порушення офіційних рекомендацій виробників силових агрегатів – все ж в цьому питанні є чимало й інших факторів.

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Наша думка: змішувати моторні оливи різних марок можна, але тільки для коротких пробігів. Навіть якщо присадки вступлять в конфлікт, за пару годин ненапруженої роботи сильної шкоди мотору це не принесе. А при першій же можливості отриману суміш краще буде замінити, якщо ви хочете, щоб ваш двигун служив довго і безвідмовно.

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