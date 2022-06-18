К сожалению, во время войны автомобилистам приходится экономить. И одна из эффективных мер на этом пути – переход на смазочные материалы другого ценового сегмента. Но нет такого автовладельца, который не озаботился бы при этом – не вредит ли его двигателю дешевое масло?

Прежде всего давайте выясним, что понимать под дешевым маслом. Если дешевая смазка – это тот безымянный нефтепродукт, который недорого продается в невнятных флаконах с этикеткой “Масло моторное 15W-40”, то о нем мы говорить здесь не будем. Но есть и другое соответствие слова "дешевый": с меньшей ценой, но тем не менее с приемлемым уровнем качества. Попробуем объяснить это коротко.

Как подбирать моторное масло

С точки зрения химиков и инженеров моторное масло классифицируется не как "дешевое" и "дорогое", а по классам качества согласно стандартам API и ACEA. Каждый класс определяет соответствие смазки требованиям того или иного уровня. В частности, это способность масла держать защитную пленку под определенным давлением в парах трения, сохранять свои свойства под влиянием времени и различных температур, противостояние коррозии, содержание определенных веществ и т.д.

Распределение моторных масел по классам качества привязано к эволюции двигателей: диапазон рабочих оборотов, степень сжатия, нагрузка на шейки коленвала и т.д.

Например, по системе API категория качества определяется последовательно буквами латинского алфавита, которые проставляются после литеры S (бензиновые моторы) или C (дизели). Первым было масло SA – для тихоходных агрегатов начала автомобильной эры, за ним следовал класс SB – для более нагруженных двигателей выпуска 1930-х годов и так далее. В настоящее время ведущими производителями выпускаются масла категорий от SJ (для моторов разработки 1996 – 2001 гг.) до SP (моторы конструкции после 2020 г.).

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Кроме класса качества есть еще категория вязкости. Она характеризует способность масла оставаться жидким на морозе и не превращаться в жидкую водичку при температурах выше 100о С. Вязкость не зависит напрямую от класса качества. По наиболее распространенной системе SAE она обозначается 5W-30, 10W-40, 15W-40 и т.д.

Индекс вязкости масла характеризует его текучесть на морозе (цифра рядом с W – winter, зима) и при рабочих температурах двигателя.

Следовательно, с точки зрения техники в конкретный двигатель можно заливать масло любого бренда и цены, если только его класс качества и индекс вязкости отвечают требованиям производителя автомобиля (мотора). Но кроме мира техники есть еще мир маркетинга и понятия бренда, рекламы, раскрутки и т.д.

Чем отличаются дорогие и дешевые масла

Почему масла разных марок, но с одинаковыми характеристиками – одного класса качества и категории вязкости – стоят по-разному? Один из ответов лежит на поверхности: потому что в цену дорогостоящей смазки включена стоимость рекламы и раскрутки на рынке. Но, к счастью, это не главная причина большей цены.

Как правило, большую цену имеют масла, дольше сохраняющие свои заявленные свойства. То есть более дешевое масло к концу своего срока службы (обычно 10 – 15 тыс. км) потеряет большую часть своих свойств. А в дорогой смазке присадки срабатываются не так быстро, и даже перед заменой такое старое масло так же хорошо защищает двигатель от износа, как и на первых километрах после заливки в двигатель.

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То есть у автомобилиста с дорогой брендовой смазкой в двигателе есть определенный "запас надежности" масла - на случай тяжелых условий эксплуатации или, скажем, просрочки замены смазки.

В пределах одного класса качества основные характеристики масел одинаковы у премиальных и бюджетных марок. Но будут нюансы по второстепенным показателям.

Кроме того, дорогие масла часто обладают дополнительными положительными качествами: лучше защищают детали от коррозии (это один из основных видов износа двигателя), создают меньшее сопротивление подвижным деталям, меньше загрязняют воздух, имеют меньшие потери "на угар" и т.д.

У вас машина прошлых поколений

Возьмите оригинальный заводской мануал вашего автомобиля и найдите в нем рекомендуемый класс качества моторного масла. Возможно, вы все время использовали масло слишком высокого класса – в то время как вполне достаточно было заливать продукт несколькими поколениями старше.

Например, большинство владельцев народного Daewoo Lanos используют сегодня современную "синтетику" класса API SM и SN – так им когда-то посоветовали в автомагазине. При том что стандартному GM-овскому 1,5-литровому двигателю Ланоса, разработанному в 1996 – 1997 годах, вполне достаточно масла класса SH. Понятно, что она заметно дешевле модной "синтетики", а двигатель разницы не заметит.

У вас современный новый автомобиль

Итак, если у вас авто новейшей модели и автопроизводителем предписывается использование масла высоких классов SN или SP, вы можете сэкономить только на бренде смазочных материалов. Выберите другую, тоже известную, но не столь дорогую марку масла, и подберите в ее каталогах продукт нужного вам класса качества и вязкости.

У машин высокого класса борткомпьютер сам высчитывает срок замены моторного масла. При использовании дешевой смазки его советы следует строго соблюдать.

А чтобы не терзаться сомнениями, с более дешевым маслом в двигателе можете несколько ограничить нагрузку на него: не раскручивайте мотор "до отсечки", особенно в непрогретом виде, не нагружайте низкими оборотами, не злоупотребляйте холостым ходом, не превышайте регламент замены масла.

Рекомендация “Авто 24”

При переходе на масло новой для вас марки важно найти место (магазин, СТО), где продают оригинальный товар, а не подделку. Возможно, по этой причине лучше попытаться не менять бренд и точку продажи, а снизить класс качества для масла той же марки – если, конечно, это позволяют рекомендации автопроизводителя и ваши финансы.

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