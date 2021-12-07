Одно из условий долгой и беспроблемной работы двигателя автомобиля – правильно подобранное и достаточное количество масла. Оно сводит к минимуму трение и износ рабочих элементов, поддерживает оптимальную температуру и предотвращает коррозию.

Для поддержания хорошего состояния двигателя требуется регулярная замена масла. Как правило, это делается по графику производителя, но иногда можно от него отступать. Рассмотрим, когда и как нужно менять масло и можно ли это делать чаще чем раз в год.

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Как часто менять масло в двигателе

По регламенту автопроизводителей менять масло в двигателе нужно каждые 10 или 15 тыс. км или не реже чем на год (зависит от бренда). Но некоторые модели самостоятельно рассчитывают периодичность замены, ориентируясь на количество моточасов и условия эксплуатации. При длительной работе двигателя в пробках или на высоких оборотах рабочая температура масла повышается, и оно интенсивно деградирует. А во время коротких городских поездок мотор не успевает прогреться до температур, что способствует образованию отложений. Частые запуски в мороз, езда в пробках, по бездорожью или в спортивных режимах могут заметно уменьшить периодичность замены – до 7-8 тыс. километров.

Нужно ли менять масло раз в год

Делать замену масла каждый год в одно и то же время неправильно – ориентироваться нужно прежде всего на пробег. За год автомобиль может пройти как 5 тыс. км, так и 30 тыс. км, и менять масло нужно в соответствии с утвержденным производителем графиком. Однако если автомобиль за год не проезжает регламентированное количество километров, следует выполнять рекомендацию ежегодной замены (если автомобиль на гарантии). При этом, если на несколько месяцев затянуть с заменой масла и не превышать рекомендуемый пробег, ничего критического не произойдет.

Сезонная замена масла: за и против

Сезонная замена масла оправдана в двух случаях. Во-первых, приурочивать замену к смене сезона имеет смысл в больших пробегах. Во-вторых, менять масло дважды в год стоит в регионах с резким изменением климата. Обычно используют универсальные масла, которые подходят под весь диапазон температур, но в местах с экстремальными зимами или очень жарким летом имеет смысл использовать более узкоспециализированные масла. Например, к зиме заливать менее вязкие сорта, облегчающие запуск двигателя на морозе. А летом – более вязкие, которые гарантируют экономию топлива. Двойная замена стоит дороже, но сами сезонные масла могут стоить дешевле универсальных.

Когда требуется внеочередная замена

Обязательная замена требуется после проведения ремонтных работ, связанных со сливом масла или частичной разборкой двигателя. Также масло нужно менять при попадании в него других жидкостей. Например, воды при преодолении водных преград или охлаждающей жидкости при пробое прокладок. Иногда автовладельцы или сотрудники сервисов по ошибке заливают в горловину для масла и другие технические жидкости – это также повод для немедленной замены. А вот менять масло, если оно стало темным, не имеет смысла – в процессе работы смазка накапливает в себе грязь, и это признак качественного масла. Если масло не потемнело за первую тысячу километров – скорее всего оно некачественное и не имеет достаточно моющих свойств.

Как проверить уровень масла в двигателе

Проверить уровень масла можно двумя способами: на любой станции технического обслуживания или самостоятельно. Каких-то специальных инструментов для такой манипуляции, обычно, не требуется. Достаточно подготовить перчатки и любую чистую тряпку или бумажное полотенце. У многих современных авто есть датчик уровня масла, который показывает уровень на панели приборов.

Последовательность действий при проверке масла обычно такова:

Подготовка. Автомобиль припаркован на ровной поверхности с выключенным двигателем, а трансмиссия переведена в режим P (паркинг). Если автомобиль был в движении, следует дать остыть двигателю. Рекомендует подождать не менее 15 минут.

Масломерный щуп. Это специальный стержень, расположенный в прикрепленной к блоку цилиндров трубке. Нижний конец щупа погружен в масло в картере двигателя. Внешний край, как правило, имеет пластиковую ручку желтого или оранжевого цвета с изображением масленки. На противоположном конце нанесены специальные отметки, которыми измеряется уровень масла. Это могут быть две буквы L и H (низкий и высокий) или слова MIN и MAX.

Измерение уровня масла. Чтобы измерить уровень масла, нужно полностью вытащить щуп, а затем протереть его бумажным полотенцем или ветошью. После чего снова погрузить в трубку, нажав до упора. Снова вытащив щуп, следует посмотреть на наконечник – там будет масляная пленка. Если она перекрывает нижнюю отметку, немного не доходя до отметки MAX, то масла в двигателе автомобиля достаточно. Если масляная пленка приблизилась к отметке MIN, масло следует долить. В случае, когда уровень сильно ниже отметки MIN — движение запрещено.

Как долить масло в двигатель

В идеальном случае это должно быть такое же масло, которое заливалось в двигатель при последнем обслуживании. Информацию об этом можно найти в сервисной книжке или на бирке, которую иногда крепят на заливную горловину или ручку масляного щупа. Если нет возможности добавить масло той же марки, можно подобрать другой бренд, но строго с аналогичными показателями вязкости и качества. Для этого следует изучить рекомендации производителя, сверив их с маркировкой на канистре.

Моторные масла делятся на синтетические, полусинтетические и минеральные. Они могут быть летними, зимними или всесезонными, только для бензинового или дизельного двигателя, и универсальными. Для обозначения типа масла и его характеристик используются комбинации букв и цифр согласно классификации:

SAE (Society of Automotive Engineers): маркируется аббревиатурой SAE и числами, обозначающими вязкость. Для зимних масел прилагается буква W, всесезонные смазки имеют сразу два числа и индексы W и SAE.

API (American Petroleum Institute): для обозначения характеристик масла используются пары букв. Первые относятся к типу двигателя: S-бензиновый, C-дизельный. Вторые буквы следуют алфавиту от А и соответствуют году выпуска автомобиля.

ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles): эта классификация содержит подклассы: А – бензиновые авто, B – дизельные и E – грузовые высоконагруженные дизели. Используемые с каждой буквы цифры относятся к эксплуатационным свойствам масла и его составу.

Доливать масло следует на моторе, который остыл, небольшими порциями по 250-300 гр. После каждой доливки следует подождать несколько минут, чтобы оно успело дойти до картера, и снова проверять уровень.

Заливать в дизельный двигатель масло для бензиновых двигателей без крайней необходимости не следует. Смазки для тяжелотопливных агрегатов отличаются по составу и рабочим характеристикам. Они рассчитаны на повышенный уровень сжатия, более высокую рабочую температуру и содержат специальный пакет моющих присадок.

Использование масла с другими, чем рекомендовано производителем параметрами, также нежелательно. Например, менее вязкое масло, чем требуется, может вызвать чрезмерный износ двигателя, поскольку не образует достаточную защитную пленку на рабочих элементах. Более вязкая смесь, чем нужно, снизит экономию топлива, увеличит нагрузку на двигатель и замедлит скорость потока масла по системе.

Что будет, если перелить масло в двигатель

Перелив масла также опасен для работы двигателя, как и его нехватка. Если уровень МАХ превышен на миллиметр или два, то можно не переживать и подождать естественной выработки. Если перелив на сантиметр и более — следует обратиться в автосервис для удаления излишков.

На перелив масла (если этого не заметили в момент заливки, например, поскольку автомобиль стоял под уклоном) может указывать:

сизый, белый или серый дым из выхлопной трубы;

проблемы с запуском двигателя,

увеличенный без видимых причин расход топлива;

подтекание масла.

Перелив масла может привести к следующим неисправностям: