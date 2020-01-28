В сообществе "дизелистов", как, к примеру, и у фанатов "электричек" или владельцев "воздушников", есть свои секреты, убеждения и поверья. Например, многие владельцы дизелей любят подливать в бензобак масло. Зачем?

В принципе, масло в топливе – это не диковинка, а привычное дело для владельцев двухтактных моторов, которые все еще используются на мопедах, бензопилах, моторных лодках и прочем маломерном транспорте. Его добавляют в бензин, чтобы обеспечить смазку кривошипно-шатунного механизма и цилиндро-поршневой группы, ведь двухтактники не имеют собственной системы смазки с маслонасосом, каналами и запасом масла в поддоне.

Производители двигателей и ГСМ всегда согласовывают между собой все тонкости работы систем питания. Привносить сюда свои идеи пользователям-автомобилистам не стоит.

Но зачем подкармливать маслом автомобильные дизели, которые уже лет пятьдесят как не выпускаются в двухтактном исполнении? Может быть, дизелеводов искушает маслянистый оттенок их топлива, и они в желании побаловать свою “ласточку” добавляют маслеца по принципу “кашу маслом не испортишь”?

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Как ни странно, чаще всего аргументация именно такова, хотя и выражается другими словами. Якобы масло в дизтопливе улучшает смазку топливного насоса высокого давления и отчасти – форсунок, чем продлевает ресурс системы питания. Среди апологетов подлива масла в ДТ почему-то принято считать, что современная солярка “сухая” и плохо смазывает трущиеся пары ТНВД – а значит, ей нужна помощь.

Проверить, насколько реальна эффективность такого метода продления ресурса топливной аппаратуры, непросто. Для этого нужны серьезные сравнительные тесты с инструментальным контролем, которые доступны лишь автопроизводителям и производителям масел – ведь для этого требуются лаборатории самого высокого уровня.

Современное дизельное топливо по составу соответствует современным двигателям, иначе автопроизводители не возили бы официально в страну дизельные версии своих моделей.

Но ни первые, ни вторые не считают подмешивание масла в топливо приемлемым. Во всяком случае, мы ни разу не встречали подобных рекомендаций со стороны производителей автомобилей и компонентов топливных систем. Более того, именно представители автопроизводителей в свое время, в период 2004 – 2006 гг., дали добро на официальные поставки в Украину дизельных комплектаций автомобилей. И по сей день принципиальных нареканий на качество дизтоплива на украинских АЗС никто из “официалов” не озвучивает.

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Еще один аргумент за подлив масла в ДТ – двигатель работает тише, что воспринимается как свидетельство оптимизации его работы. Но дипломированные инженеры-мотористы объясняют это ухудшением свойств дизтоплива из-за присутствия масла. Такая смесь хуже воспламеняется, и каждая порция топлива в цилиндре дольше горит, давление газов в цилиндре на рабочем такте нарастает медленнее – отсюда и более тихая работа. Естественно, одновременно падает и мощность мотора.

Вместе с тем эксперты отмечают, что присутствующие в двухтактных маслах – а именно такие принято доливать в солярку – примеси металлов (цинк и другие) при постоянном применении могут засорять отверстия форсунок и их клапаны. Это касается как классических дизелей с механическими форсунками, так и дизелей с системой питания Common Rail.

Единственное, что можно домешивать в дизтопливо – это присадки, одобренные производителем двигателя.

При использовании высококачественного ДТ накопление частиц металлов компенсируется моющими присадками в нем, а если солярка берется дешевая, загрязнений аппаратуры не избежать Те же металлы, образовывая несгораемые смолы, способны забивать сажевый фильтр выхлопной системы – там, где он имеется.

Рекомендация Авто24

Согласитесь, вряд ли рядовые пользователи-автомобилисты, даже с большим опытом, лучше разбираются в рабочих процессах дизельных двигателей, чем профессиональные конструкторы и ученые-химики с нефтеперерабатывающих производств. Так зачем же придумывать какие-то рецепты и рисковать машиной и деньгами? Если уж очень хочется улучшить что-то малой кровью в работе топливной системы, используйте присадки к дизтопливу от авторитетных производителей – их в продаже предостаточно, причем разного назначения.

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