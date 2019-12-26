Вот попадешь на капиталку… – пугают новичков водители из когорты бывалых. И правда, оказаться на месте того, кому выпало счастье капиталить мотор, боятся все владельцы подержанных машин – каждому хочется отложить эту процедуру и "перепоручить" ее следующему владельцу.

Чтобы понять, как продлить ресурс двигателя, нужно понимать, из-за чего, собственно, он старится. А сокращается жизнь мотора из-за ускоренного износа трущихся пар – прежде всего поршневых колец и вкладышей подшипников (шатунов и коленчатого вала).

При строгом исполнении регламента и грамотном управлении автомобилем двигатель может вдвое перекрыть заводской ресурс до капитального ремонта.

В свою очередь, это обусловлено нештатными условиями работы этих пар – ненадлежащей смазкой или чрезмерными нагрузками. И вот почему это бывает.

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Несоответствующее масло. До сих пор не все автовладельцы знают, что масло к автомобилю нужно подбирать по нескольким показателям, а не только, например, по вязкости. И что сорт масла, рекомендованный вам соседом по автостоянке, не обязательно столь же хорошо подойдет вашей Honda, как и его Dodge. А ведь неправильно подобранная смазка может вредить мотору сразу по нескольким фронтам: и при высоких нагрузках из-за тонкого масляного клина, и в умеренных режимах – из-за коррозионного износа, обусловленного низкой кислотно-щелочной стабильностью определенных классов моторного масла.

Несвоевременная замена масла. Систематические задержки замены масла приводят к ухудшению условия смазывания пар трения. Дело в том, что свои функции “просроченное” масло выполняет лишь частично, поскольку в нем в значительной мере сработан пакет присадок: повышена кислотность, снижены моющие свойства, дисперсанты не препятствуют отложениям шлаков, EP-составляющие не исполняют свои противоизносные функции.

В наиболее горячей зоне поршня на перегретом двигателе откладывается нагар. Как абразив он шлифует цилиндр, приводя к необходимости серьезного ремонта.

Перегрев двигателя. К счастью, это случается редко, но последствия очень часто печальны: прозевали аварийные показания термометра, не доглядели за уровнем антифриза, не сработал датчик вентилятора, не рассчитали нагрузку для машины в путешествии по горам, снегам или грязи. Подгоревшее масло закоксовывает поршневые кольца, они перестают счищать свежее масло, отложения нагара прогрессируют, он осыпается, работает как абразив по стенкам цилиндров… Одним словом, в конце концов заменой колец тут не отделаешься, хотя и эта процедура не из дешевых – дай Бог в 200 долларов уложиться. Стоит ли говорить о чисто аварийных последствиях: искривлении головки блока, прогаре прокладок, смещении седел клапанов, выкрашивании перегородок поршней. Так что нужно вовремя делать ТО, а если автомобиль давно уже не новый, не забывайте на ходу следить за его поведением и за контрольными приборами.

Заменять воздушный фильтр нужно вовремя, но куда больше вреда двигателю принесет просроченная замена масляного фильтра.

Докторский цикл. В таком режиме врач ездит по городу: короткие поездки от пациента к пациенту с простоями у квартиры каждого. В двигателе такой машины постоянно присутствует конденсат, который при участии серы из топлива образовывает кислоту. Она ускоренно окисляет масло и “помогает” коррозионному износу деталей.

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Частая работа мотора на холостом ходу у светофоров усугубляет негативный эффект, поскольку при работе “на холодную” электроника обогащает топливо-воздушную смесь, и бензин смывает масло со стенок цилиндра, ухудшая их смазку. Наш совет: используйте масло высокой группы качества с высокой стабильностью показателей и давайте двигателю прогреться хотя бы через раз, чтобы влага испарилась из картера. Капот с дополнительной шумо- теплоизоляцией поможет мотору сохранять тепло во время стоянки.

Рваный режим езды. Высокие нагрузки на детали цилиндро-поршневой группы при резких ускорениях горячие драйверы дополняют выходами на предельно высокие обороты. Поршневые кольца и поршни в зоне контакта с ними успевают перегреться, но сброшенные на очередном перекрестке обороты не дают насосам – масляному и водяному – подать в горячие зоны необходимые порции масла и ТОСОла для смазки и охлаждения. Кольца закоксовываются (см. выше), масло преждевременно старится и теряет свои свойства (см. выше). Наш рецепт – смените стиль езды или сразу покупайте машину со спортивным характером мотора.

У каждой модели двигателя свой диапазон оптимальных оборотов – как с точки зрения динамики, так и с позиций долговечности агрегата. Обычно это диапазон 2000 – 4000 об/мин.

Езда на низких оборотах. Казалось бы, езда “по-пенсионерски” не должна убивать мотор, ан нет! Если нагружать двигатель, преждевременно переключаясь вверх при малой скорости движения, он будет изнашиваться так же, как и при постоянном “перекручивании”. Поскольку нагрузки на подшипники коленвала и шатунов в таком режиме будут высокими, а смазка их из-за низких оборотов – недостаточной. Дополнительно нагружает детали двигателя в таком режиме и детонация, которую современные инжекторные моторы убирают – но не полностью. Поэтому держите обороты в диапазоне 2000 – 4000 об/мин.

Рекомендация Авто24

Вышеприведенный список не означает, что при езде нужно постоянно думать о том, как продлить ресурс мотора. Большинство данных факторов можно исключить, как плохую привычку, доведя навыки “правильной” езды до автоматизма.

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