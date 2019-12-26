Ось попадеш на капіталку... – лякають новачків водії з когорти бувалих. І справді, опинитися на місці того, кому випало щастя "капіталити" мотор, бояться всі власники старих машин – кожному хочеться відкласти цю процедуру і "передоручити" її наступному власникові.

Щоб зрозуміти, як продовжити ресурс двигуна, потрібно розуміти, через що, власне, він старіє. А скорочується життя мотора через прискорене зношування пар, що труться – перш за все поршневих кілець і вкладишів підшипників (шатунів і колінчастого вала).

При суворому дотримані регламенту і грамотному керуванні автомобілем двигун може удвічі перекрити заводський ресурс до капітального ремонту.

Своєю чергою, це обумовлено нештатними умовами роботи цих пар – неналежним змащуванням або надмірними навантаженнями. І ось чому таке буває.

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Невідповідне масло. Досі не всі автовласники знають, що масло для автомобіля потрібно підбирати за кількома показниками, а не тільки, наприклад, за в'язкістю. І що сорт масла, рекомендований вам сусідом по автостоянці, навряд чи настільки ж добре підійде вашій Honda, як і його Dodge. Адже неправильно підібраа олива може шкодити мотору відразу на декількох фронтах: і при високих навантаженнях через тонкий масляний клин, і в помірних режимах – через корозійне зношування, зумовлене низькою кислотно-лужною стабільністю певних класів моторного масла.

Несвоєчасна заміна масла. Систематичні затримки заміни масла призводять до погіршення умови змазування пар тертя. Справа в тому, що свої функції "прострочене" масло виконує лише частково, оскільки в ньому значною мірою спрацьований пакет присадок: підвищена кислотність, знижені миючі властивості, дисперсанти не перешкоджають відкладанню шлаків, а EP-складові не виконують свої протизношувальні функції.

Нагар, що утворюється в найбільш гарячих зонах перегрітого поршня, з часом потрапляє на стінки цилиндра і починає “шліфувати” їх, катастрофічно зношуючи двигун.

Перегрів двигуна. На щастя, це трапляється рідко, але наслідки дуже часто сумні: прогавили аварійні показання термометра, не догледіли за рівнем антифризу, не спрацював датчик вентилятора, не розрахували навантаження для машини в подорожі по горах, снігах або бруду. Підгоріле масло закоксовує поршневі кільця, вони перестають зчищати свіже масло, відкладення нагару прогресують, він осипається, працює як абразив по стінках циліндрів... Одним словом, заміною кілець тут не обійдешся, хоча й ця процедура не з дешевих – дай Бог в 200 доларів вкластися. Чи варто говорити про чисто аварійні наслідки: викривленні головки блоку, прогарі прокладок, зміщення сідел клапанів, руйнування перегородок поршнів. Тож треба вчасно робити ТО, а якщо автомобіль давно вже не новий, не забувайте на ходу стежити за його поведінкою і за контрольними приладами.

Замінювати повітряний фільтр потрібно вчасно, та значно більшої шкоди двигуну завдасть прострочена заміна масляного фільтра.

Лікарський цикл. В такому режимі лікар їздить по місту: короткі поїздки від пацієнта до пацієнта з простоями у квартири кожного. У двигуні такої машини постійно присутній конденсат, який за участю сірки з палива утворює кислоту. Вона прискорено окислює масло і "допомагає" корозійному зношуванню деталей. Часта робота мотора на холостому ходу біля світлофорів посилює негативний ефект, оскільки при роботі "на холодну" електроніка збагачує паливо-повітряну суміш, і бензин змиває масло зі стінок циліндра, погіршуючи їх змазування. Наша порада: використовуйте масло високої групи якості з високою стабільністю показників і давайте двигуну прогрітися хоча б через раз, щоб волога випарувалася з картера. Капот з додатковою шумо-теплоізоляцією допоможе мотору зберігати тепло під час стоянки.

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Рваний режим їзди. Високі навантаження на деталі циліндро-поршневої групи при різких прискореннях гарячі драйвери доповнюють виходами на гранично високі обороти. Поршневі кільця і поршні в зоні контакту з ними встигають перегрітися, але скинуті на черговому перехресті обороти не дають насосам – масляному та водяному – подати в гарячі зони необхідні порції масла і ТОСОЛу для змащення й охолодження. Кільця закоксовуться (див. вище), масло передчасно старіє і втрачає свої властивості (див. вище). Наш рецепт – змініть стиль їзди або відразу купуйте машину зі спортивним характером мотора.

У кожної моделі свій діапазон оптимальних оборотів – як з точки зору динаміки, так і з позицій довговічності агрегату. Зазвичай це діапазон 2000 – 4000 об/хв.

Їзда на низьких обертах. Здавалося б, їзда "по-пенсіонерськи" не повинна вбивати мотор, а от і ні! Якщо навантажувати двигун, передчасно перемикаючись вгору при малій швидкості руху, він буде зношуватися так само, як і при постійному "перекручуванні". Оскільки навантаження на підшипники коленвалу і шатунів в такому режимі будуть високими, а змащування їх через низькі оберти – недостатнім. Додатково навантажує деталі двигуна в такому режимі і детонація, яку сучасні інжекторні двигуни хоча й прибирають, але не повністю. Тому тримайте обороти в діапазоні 2000 – 4000 об/хв.

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Вищенаведений список не означає, що при їзді потрібно постійно думати про те, як продовжити ресурс мотора. Більшість даних факторів можна виключити, як погану звичку, довівши навички "правильної" їзди до автоматизму.

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