Зазвичай поради на цю тему стосуються боротьби за виживання в завмерлій посеред траси машині – до приїзду рятувальників. Але Авто24 спробує дати кілька рецептів, як полагодити автомобіль, щоб продовжити рух або хоча б активувати обігрівач.

Ніяких сумнівів: для більшості автовласників найпростішим способом вибратися з неприємної зимової ситуації буде виклик рятувальників або евакуатора. Але це не завжди можливо, та й після виклику професіонали не завжди прибувають швидко, тому ми і говоримо сьогодні про самостійні дії.



Перше, що варто зробити при вимушеній зупинці в мороз за містом, це викликати рятувальників або повідомити про себе рідним чи друзям.

Типово зимові проблеми і поломки у всіх автомобілів одні і ті ж, тому спробуємо розібратися з ними з точки зору польових умов. Питання ремонту на зимовій дорозі розглядати не будемо, поговоримо лише про прикрі дрібниці, які можуть перешкодити успішному завершенню заміської подорожі.

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Машина застрягла на узбіччі

Дуже часто із замету на узбіччі або навіть з кювету можна вибратися самому. Головне – в перші секунди не почати необдумані спроби вибратися і не засадити машину ще глибше безглуздим буксуванням. Так, надійніше всього буде вдатися до допомоги проїжджаючої вантажівки або потужного позашляховика (багато водіїв останніх з радістю продемонструють вам видатні тягові здібності своєї машини).

Якщо допомоги чекати нізвідки, спробуйте відкопатися і виїхати самостійно – тим більше, що в очікуванні допомоги все одно вам зайнятися більше нічим. Використовуйте лопату, трос, гілки чагарнику для підкладання під колеса і стовбури невеликих дерев як важелі для вивішування машини.



Найвірніший спосіб вибратися на дорогу після "вильоту" – допомога потужного позашляховика або вантажівки з повним приводом. Але це не єдиний варіант.

Пошкоджені одразу два колеса

Якщо стоїть питання замерзнути або їхати до цивілізації, треба їхати – хоча б і на трьох колесах. Точніше, на трьох справних і на одному спущеному. Зимова дорога може пробачити таке технічне варварство, але за умови, що ви будете рухатися на першій передачі, поставите запаску на ведучу вісь, а спущене колесо буде стояти на найменш навантаженому боці автомобіля. Швидше за все, спущене колесо – і диск, і шину – потім доведеться викинути, але здоров'я дорожче.

Заглух двигун

Сучасні мотори не відмовляють через дрібниці, тому відремонтувати затихлий посеред чистого поля агрегат під силу тільки добре оснащеним професіоналам. Але є кілька речей, відмову яких можна "обійти". Так, якщо двигун "затроїв" (наприклад, через відмову свічки або високовольтного проводу), в екстремальній ситуації можна продовжити рух без одного циліндра. Потрібно буде зняти штекер дроту з паливної форсунки проблемного циліндра, також вам доведеться підтримувати більш високі обороти і залишатися на першій-другій передачі. Форсунку інжектора можна не відключати, але поїздка може вийти короткою (до 10 км) і після неї доведеться замінити каталізатор – зате ви не загинете від холоду.



Якщо розчистити доріжки перед колесами і вибрати правильну траєкторію для розгону, буває, що можна вибратися на дорогу і без допомоги тягача.

Через витік антифризу може закипіти двигун, але можна спробувати на час відновити рівень рідини будь-якою водою або навіть напоєм, наявним на борту. Тільки відкривайте пробку радіатора або бачка з максимальною обережністю, накривши її великою ганчіркою, щоб не обпекти руки і обличчя.

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У бензинових автомобілів мотор може засбоїти через сніг, який заноситься сильним вітром під капот. Волога, що опинилася на свічкових проводах і котушках запалювання, заважає нормальному іскроутворенню; її потрібно ретельно витерти за допомогою сухого дрантя, серветок або простої носової хустки.

Електрообладнання

Найнеприємніша проблема електрообладнання – пропала зарядка. З включеною аварійною лампою зарядки, тобто без генератора, на одному тільки акумуляторі, можна проїхати вдень близько 100 км, а при включених фарах і двірниках – наполовину менше.



Повернути до життя найважливіші системи автомобіля часом можна елементарною заміною запобіжника.

Рішення цієї, як і багатьох інших ключових проблем електрики, часто зводиться до перегорілого запобіжника. Розташування блоків запобіжників свого авто краще знати заздалегідь, а дізнатися, який з них відповідає за систему, що відмовила, можна з заводського мануала (наприклад, того, який їздить у вашому бардачку), з інтернету, а деколи з короткої розшифровки на кришці блоку запобіжників.

Під цією ж кришкою часто бувають розташовані запасні запобіжники і пінцет для їх вилучення з гнізд, який особливо корисний взимку, коли задубілі пальці погано слухаються нас.

Рекомендація Авто24

У якісь періоди навіть м'яка українська зима може виявитися дуже суворою, і кожному, хто взимку виїжджає за межі свого населеного пункту, потрібно бути готовим до цього заздалегідь. Отже, незалежно від того, наскільки модний і крутий ваш автомобіль, майте при собі аварійний набір виживання. Корисно також знати про основні проблеми, які можуть знерухомити вашу машину, і мати уявлення про їх вирішення. Як не крути, таке знання і навички справжньому водієві, і тим більше чоловікові, ніколи не завадять.

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