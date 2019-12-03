Випадок максимально типовий: автомобіль зазвичай оголошує страйк саме на початку зими, тихим морозним ранком, коли вам пора на роботу, а дітям – в садок або школу. Експертів Авто24 такою картиною не злякати.

Звичайно, можна дістати з кишені телефон і викликати таксі, але це не наш метод. Адже машину все одно колись доведеться оживляти – так може, спробувати зробити це відразу, адже причина може бути дріб'язкова. Але для початку потрібно розібратися з причинами.

Найбільш вірогідна ймовірність того, що машина не заведеться, саме в перший морозний ранок: холод проявляє приховані до пори до часу несправності.

Неправильні дії. Абсолютно справному і майже новому двигуну важко перешкодити стартувати неправильними діями. Але якщо машина в цілому зношена, при холодному старті в мороз потрібно бути уважнішими.

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Перед першою спробою запуску простежте, щоб всі кнопки і тумблери в салоні стояли в положенні "вимкнено", не тримайте натиснутою педаль гальма (якщо це дозволяє конструкція автомобіля). Включивши запалювання, не поспішайте відразу ставити ключ (або кнопку) в положення "Старт". Потрібно почекати кілька секунд, поки насос створить тиск в магістралі, а у дизеля – поки свічки розігріють циліндри. Вимкніть передачу і при натиснутій педалі зчеплення вмикайте стартер. “Крутити” його більше 5 секунд не варто, краще повторити спробу приблизно через 10 секунд.

Акумулятор. На першому місці за невдалий пуск відповідає зазвичай акумулятор – на холоді його здатність віддавати енергію знижується. Симптоми при цьому – мляве обертання двигуна навіть при дотриманні умов, описаних в п.1. Якщо АКБ просто підсіла, потрібно підключити її до зарядного пристрою хоча б на 20-30 хвилин. Як варіант – прикурювання від чужої АКБ або запуск машини з буксира, але для цього потрібні деякі навички.

Не будь-який провід насправді допоможе прикурити замерзлий мотор: важлива товщина жили, якість її контакту з "крокодилами" і жорсткість самих затискачів.

Не виключено, однак, що батарея просто віджила своє, але для остаточного вердикту потрібна більш ретельна діагностика. Найлегший випадок – окислення клем, які з'єднують акумулятор з бортовою мережею: їх потрібно просто почистити. Але це найрідкісніший варіант, його легко діагностувати за зовнішнім виглядом клем і проводів.

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Запалювання. У бензинового автомобіля одна з поширених причин невпевненого пуску в мороз – зношені або забруднені свічки запалювання. Якщо замінити їх на місці можливості немає, доведеться тягти машину на СТО або почекати потепління. Можливо навіть денного підвищення температури на кілька градусів буде досить, щоб іскра в циліндрах досягла необхідної сили. Але свічки все одно доведеться міняти. У дизеля, до слова, свічки накалу теж можуть підвести: якщо хоча б частина з них не працює, дизель відмовиться запускатися в мороз.

Дві головні умови пуску бензинового двигуна в будь-яку погоду: потужна іскра свічки і подача палива у вигляді конуса правильної форми через форсунку.

Форсунки уприскування палива. Форсунки які засмітилися, ускладнять старт інжекторного мотора в морозну погоду. На місці нічого з цим поробити не можна, для промивання потрібен спеціальний стенд. Як вихід – прийти за машиною в теплу погоду, коли умови для запуску двигуна з невідрегульованою системою живлення стануть більш прийнятними. Форсунок дизеля все вищесказане теж стосується.

Лід в паливопроводі. Крижаний корок в паливопроводі – в наш час досить рідкісна ситуація, вирішити яку можна відігрівом машини – або в теплому боксі, або наприклад, на автомийці. Однак, діагностувати лід в системі живлення досить непросто, оскільки для цього потрібно демонтувати форсунки або трубопроводи. Щоб після відтаювання очистити паливну систему від води, потрібно залити в бак спеціальний препарат. Для дизельних автомобілів ця ситуація більш типова, особливо в перехідний період осінь-зима: в баку може виявитися літнє паливо, яке втрачає текучість на морозі.

На брендових АЗС в Україні малоймовірна заправка паливом з домішками води. Але в баку старого автомобіля вологість може накопичитися завдяки конденсації.

Знос поршневої. Найсумніший варіант – ваш двигун зносився настільки, що через понижену компресію заводиться в несприятливих умовах вже не може. Як мінімум мотор чекає ремонту поршневої групи, а в ідеалі варто влаштувати йому капітальну ревізію.

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Якщо ваш автомобіль вже не надто новий, його потрібно готувати до зими. Хоча б шляхом приведення до штатного стану всіх основних систем, від яких залежить здатність впевнено і безпечно пересуватися. Адже деякі несправності і відхилення параметрів, на які влітку можна не зважати або навіть просто непомітні, за низьких температур виявляються неприпустимими.

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