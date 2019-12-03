Случай максимально типичный: автомобиль обычно объявляет забастовку именно в начале зимы, тихим морозным утром, когда вам пора на работу, а детям – в садик или школу. Экспертов Авто24 такой картиной не испугать.

Конечно, можно достать из кармана телефон и вызвать такси, но это не наш метод. Ведь машину все равно когда-то придется оживлять – так может, попытаться сделать это сразу, ведь причина может быть пустяковая. Но для начала нужно разобраться с причинами.

Наиболее велика вероятность того, что машина не заведется, именно в первые морозные утра: холод проявляет скрытые до поры до времени неполадки.

Неправильные действия. Абсолютно исправному и почти новому двигателю трудно помешать стартовать неправильными действиями. Но если машина в целом изношена, при холодном старте в мороз нужно быть внимательнее.

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Перед первой попыткой запуска проследите, чтобы все кнопки и тумблеры в салоне стояли в положении “выключено”, не держите нажатой педаль тормоза (если это позволяет конструкция автомобиля). Включив зажигание, не спешите сразу ставить ключ (или кнопку) в положение “Старт”. Нужно подождать несколько секунд, пока насос создаст давление в магистрали, а у дизеля – пока свечи разогреют цилиндры. Выключите передачу и при нажатой педали сцепления включайте стартер. Держать его включенным более 5 секунд не стоит, лучше повторить попытку примерно через 10 секунд.

Аккумулятор. На первом месте по мере вины в неудачном пуске обычно аккумулятор – на холоде его способность отдавать энергию снижается. Симптомы при этом – вялое вращение двигателя даже при соблюдении условий, описанных в п.1. Если АКБ просто подсела, нужно подключить ее к зарядному устройству хотя бы на 20-30 минут. Как вариант – прикуривание от чужой АКБ или запуск машины с буксира, но для этого нужны некоторые навыки.

Не всякий провод на самом деле поможет прикурить замерзший мотор: важна толщина жилы, качество ее заделки в “крокодилах” и жесткость самих зажимов.

Не исключено, однако, что батарея просто отжила свое, но для окончательного вердикта нужна более тщательная диагностика. Самый легкий случай – окисление клемм, которые соединяют аккумулятор с бортовой сетью: их нужно просто почистить. Но это самый редкий вариант, его легко диагностировать по внешнему виду клемм и проводов.

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Зажигание. У бензинового автомобиля одна из распространенных причин неуверенного пуска в мороз – изношенные или загрязненные свечи зажигания. Если заменить их на месте возможности нет, придется тащить машину на СТО или подождать потепления. Возможно даже дневного повышения температуры на несколько градусов будет достаточно, чтобы искра в цилиндрах достигла необходимой силы. Но свечи все равно придется менять. У дизеля, к слову, свечи тоже могут подвести: если хотя бы часть из них не работает, дизель откажется запускаться в мороз.

Два главных условия пуска мотора в любую погоду: мощная искра свечи и подача топлива в виде конуса правильной формы через форсунку.

Форсунки впрыска топлива. Засорившиеся форсунки осложнят старт инжекторного мотора в морозную погоду. На месте ничего с этим поделать нельзя, для промывки нужен специальный стенд. Как выход – прийти за машиной в теплую погоду, когда условия для запуска мотора с неотлаженной системой питания станут более приемлемыми. Форсунок дизеля вые вышесказанное тоже касается.

Лед в топливопроводе. Ледяная пробка в топливопроводах – в наше время довольно редкая ситуация, разрешить которую можно отогревом машины – либо в теплом боксе, либо например, на автомойке. Однако, диагностировать лед в системе питания относительно непросто, поскольку для этого нужно демонтировать форсунки или трубопроводы. Чтобы после оттаивания очистить систему питания от воды, нужно залить в бак специальный препарат. Для дизельных автомобилей эта ситуация более типична, в особенности в переходный период осень-зима: в баке может оказаться летнее топливо, которое теряет текучесть на морозе.

На брендовых АЗС в Украине маловероятна заправка топливом с примесью воды. Но в баке старого автомобиля влага может накопиться из-за конденсации.

Износ поршневой. Самый грустный вариант – ваш двигатель износился настолько, что из-за упавшей компрессии заводится в неблагоприятных условиях уже не может. Как минимум мотор ждет ремонт поршневой группы, а в идеале – устроить ему капитальную ревизию.

Рекомендация Авто24

Если ваш автомобиль уже не слишком новый, его нужно готовить к зиме. Хотя бы путем приведения в штатное состояние всех основных систем, от которых зависит способность уверенно и безопасно передвигаться. Ведь некоторые неполадки и отклонения параметров, которые летом простительны или даже незаметны, при низких температурах оказываются недопустимыми.

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