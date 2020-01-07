Обычно советы на эту тему касаются борьбы за выживание в замершей посреди трассы машине – до приезда спасателей. Но Авто24 попробует дать несколько рецептов, как исправить автомобиль, чтобы продолжить движение или хотя бы активировать отопитель.

Никаких сомнений: для большинства автовладельцев самым простым способом выбраться из неприятной зимней ситуации будет вызов спасателей или эвакуатора. Но это не всегда возможно, да и после вызова профессионалы не всегда прибывают быстро, поэтому мы и говорим сегодня о самостоятельных действиях.



Первое, что стоит сделать при вынужденной остановке в мороз за городом, это вызвать спасателей или сообщить о себе родным или друзьям.

Типично зимние проблемы и поломки у всех автомобилей одни и те же, поэтому попробуем разобраться с ними с точки зрения полевых условий. Вопросы ремонта на зимней дороге рассматривать не будем, поговорим лишь о досадных мелочах, которые могут помешать успешному завершению загородного путешествия.

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Машина застряла на обочине

Очень часто из сугроба на обочине или даже из кювета можно выбраться самому. Главное – в первые секунды не начать необдуманные попытки выбраться и не засадить машину еще глубже безсмысленным буксованием. Надежнее всего будет прибегнуть к помощи проезжающего грузовика или мощного внедорожника (многие водители последних с радостью продемонстрируют вам выдающиеся тяговые способности своей машины). Если помощи ждать неоткуда, пробуйте откопаться и выехать самостоятельно – тем более, что в ожидании помощи все равно вам заняться больше нечем. Используйте лопату, трос, ветки кустарника для подкладывания под колеса и стволы небольших деревьев как рычаги для вывешивания машины.

Самый верный способ выбраться на дорогу после “вылета” – помощь мощного внедорожника или грузовика с полным приводом. Но это не единственный вариант.

Повреждены сразу два колеса

Если стоит вопрос – замерзнуть или ехать к цивилизации, нужно ехать – хотя бы и на трех колесах. Точнее, на трех исправных и на одном спущенном. Зимняя дорога может простить такое техническое варварство, но при условии, что вы будете двигаться на первой передаче, поставите запаску на ведущую ось, а спущенное колесо будет стоять на наименее нагруженной стороне автомобиля. Скорее всего, спущенное колесо – и диск, и шину – потом придется выбросить, но здоровье дороже.



Заглох двигатель

Современные моторы не отказывают по мелочам, и отремонтировать заглохший посреди чистого поля агрегат по силам только хорошо оснащенным профессионалам. Но есть несколько мелочей, отказ которых можно ”обойти”. Так, если двигатель “затроил” (например, из-за отказа свечи или высоковольтного провода), в экстремальной ситуации можно продолжить движение без одного цилиндра. Нужно будет снять штекер провода с топливной форсунки проблемного цилиндра, также вам придется поддерживать более высокие обороты и оставаться на первой-второй передаче. На худой конец, форсунку инжектора можно не отключать, но поездка может получиться короткой (до 10 км) и после нее придется заменить катализатор – зато вы не погибните от холода.

Если расчистить дорожки перед колесами и выбрать правильную траекторию для разгона, бывает можно выбраться на дорогу и без помощи тягача.

Из-за утечки антифриза может закипеть двигатель, но можно попробовать на время восстановить уровень жидкости любой водой или даже напитком, имеющимся на борту. Только открывайте пробку радиатора или бачка с максимальной осторожностью, накрыв ее большой тряпкой, чтобы не обжечь руки и лицо.

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У бензиновых автомобилей мотор может засбоить из-за снега, заносимого сильным ветром под капот. Влага, оказавшаяся на свечных проводах и катушках зажигания, мешает нормальному искрообразованию; ее нужно тщательно вытереть при помощи сухой ветоши, салфеток или простого носового платка.

Электрооборудование

Самая неприятная проблема электрооборудования – пропала зарядка. С горящей аварийной лампой зарядки, т.е. без генератора, на одном только аккумуляторе, можно проехать днем порядка 100 км, а при включенных фарах и дворниках – в пару раз меньше.

Оживить жизненно важные системы автомобиля порой можно элементарной заменой предохранителя.

Решение этой, как и многих других ключевых проблем электрики часто сводится к перегоревшему предохранителю. Расположение блоков предохранителей своего авто лучше знать заранее, а узнать, какой из них отвечает за отказавшую систему, можно из заводского мануала (в том числе того, который ездит в вашем бардачке), из интернета, а порой из краткой расшифровки на крышке блока предохранителей. Под этой же крышкой часто бывают расположены запасные предохранители и пинцет для их извлечения из гнезд, который особенно полезен зимой, когда замерзшие пальцы плохо слушаются нас.

Рекомендация Авто24

В какие-то периоды даже мягкая украинская зима может оказаться очень суровой, и любому, кто зимой выезжает за пределы своего населенного пункта, нужно быть готовым к этому заранее. А значит, независимо от того, насколько модный и крутой ваш автомобиль, имейте при себе аварийный набор выживания. Полезно также знать об основных проблемах, которые могут обездвижить вашу машину, и иметь представление об их решении. Как ни крути, такое знание и навыки настоящему водителю – и тем более мужчине – никогда не помешают.

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