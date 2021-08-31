Бюро споживчих експертиз Consumer Reports назвало дюжину сучасних ДВС, схильних до підвищеної витрати мастила, та звернулася до їхніх виробників за рекомендаціями.

Більшість історій про "мастиложер" починається однаково: водій помічає сизі завитки диму, які виповзають з вихлопної труби автомобіля, перевіряє рівень мастила у двигуні та вчасно виявляє нестачу. Втім, бувають і коротші історії: в них привід для тривоги з'являється у неуважного автомобіліста тільки після того, як на щитку приладів спалахує "тривожна лампа".

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Автор цього дослідження - експерт авторитетного бюро Consumer Reports Бен Престон проявив професійну пильність: після того, як його 6-річний Subaru Forester з пробігом у 100 тисяч миль (160 тисяч кілометрів) почав "піддимлювати", американець звернувся на сервіс, де у двигуні кросовера повністю замінили мастило та заблокували технологічні отвори, щоб точно встановити факт і обсяг можливого "мастиложеру". Через 1200 миль (близько 2000 км) рівень заміряли знову, - і виявили, що за цей час 2,5-літровий "атмосферник" спалив близько 1,8 літра мастила.

"Масляний" дим, що утворюється при угарі мастила у двигуні, зазвичай стелеться по землі, на відміну від летючої водяної пари у вихлопі.

Зібравши всю інформацію про задокументовані витрати моторної оливи, які накопичилася в бюро за 10 років, експерт склав перелік з 12 моторів від восьми виробників, власникам яких слід бути пильними. А технічний директор американської Асоціації виробників автомобільних двигунів Чак Лінч супроводив його допис цікавим коментарем: на думку інженера, проблеми зі споживанням мастила, які більшість виробників майже викорінили до початку 2000-х, знову почали проявлятися після введення жорстких стандартів економії пального. Саме через них, на думку Лінча, виробники стали шукати компроміси в конструкції двигунів, які підвищили ефективність, але в деяких випадках негативно позначилися на їхньому ресурсі.

При цьому особливу небезпеку для непосвяченого в нюанси експлуатації водія, на думку фахівця, становлять сучасні мотори з каталітичними нейтралізаторами: сизий димок, який міг би свідчити про початок "мастиложеру", найчастіше допалюється каталізатором. Як наслідок, власник може отримати не тільки "сухий" піддон, а й забитий важкими продуктами горіння мастила нейтралізатор. А з огляду на великі міжсервісні інтервали сучасної техніки та небажання (або й невміння) власників перевіряти рівень мастила у двигуні, проблема отримує чимало шансів на розвиток.

Двигуни, схильні до витрати масла в алфавітному порядку, за даними Consumer Reports (випуск після 2010 року)

Acura 3.7 V6 (J37): 2010–2013 роки випуску;

BMW 4.4 V8 (N63): 2012–2019;

GM 2.4 Ecotec (LEA): 2011–2015;

MINI 1.6 Turbo (N18B16A): 2010–2015;

Subaru 2.0 (FB20 B): 2012–2017;

Subaru 2.5 (FB25 B): 2010–2018;

Subaru 3.6 (EZ36 D): 2010–2018

VAG 1.4 TSI (EA211 CZDA): 2016–2019;

VAG 2.0 TFSI (EA888 evo2 / evo3): 2010–2018;

VAG 3.0T TFSI V6 (EA837 / EA839): 2011–2019;

Volvo 3.0 Turbo (B6304T4): 2011–2015;

Volvo 3.2 (B6324S5): 2010–2014.

Слід мати на увазі, що наведений перелік не є вичерпним: до нього потрапили силові агрегати поширених у США автомобілів, випущених після 2010 року. Щоб уникнути суб'єктивних оцінок і звинувачень в упередженості, експерт Consumer Reports звернувся до виробників автомобілів зазначених марок за коментарями.

Хто винен?

Офіс American Honda Motor повідомив, що у 2019 році компанія прийняла рішення продовжити гарантійний термін для 211 тисяч автомобілів Honda i Acura, обладнаних агрегатом 3.7 V6 (J37), до 8 років або 125 тисяч миль (200 тисяч кілометрів) саме з причини підвищеної витрати моторного мастила. Правда, із застереженням: на пошкоджені машини, продані страховими компаніями на аукціонах, пропозиція не поширюється.

Продовжили гарантію і в GM: в залежності від моделі та року випуску автомобілі отримали розширене гарантійне покриття на 75-10 років або пробіг в межах 120 тисяч миль (192 тисячі кілометрів).

У Audi випустили Технічний сервісний бюлетень, який вказував офіційним станціям техобслуговування порядок і умови усунення проблеми надмірного споживання мастила при зверненнях клієнтів.

В Subaru, Volkswagen і Volvo філософськи зазначили, що "витрата масла є невіднятною рисою всіх двигунів внутрішнього згоряння, і на її інтенсивність можуть впливати такі фактори, як тип трансмісії, стиль водіння, місцевість і клімат". Втім, водіям, котрі вважають витрати оливи надмірними, запропонували звертатися на офіційні СТО для з'ясування причин та обставин виникнення проблеми.

Найбільш небагатослівними виявилися представники MINI, які порадили "клієнтам, які мають питання щодо їх автомобілів, звертатися до служби підтримки". А з офісу BMW USA відповіді в Consumer Reports так і не отримали.

Що робити?

Наостанок - кілька простих порад, які принаймні допоможуть тримати питання витрати мастила під контролем: Контролюйте рівень технічних рідин, як того вимагає виробник. Якщо в інструкції користувача немає жодних конкретних рекомендацій, краще перевіряти рівень масла не рідше, ніж раз на кілька тижнів або пару тисяч кілометрів. Ідеальний варіант, коли рівень мастила при заміні встановлюється посередині між мітками Min і Maх на щупі. Втім, якщо ваш двигун схильний до його споживання, безпечніше триматися ближче до верхньої позначки, не перевищуючи допустимого рівня. У разі спрацювання індикатора тиску мастила на щитку приладів негайно вимкніть двигун і припиніть рух. Після цього перевірте рівень оливи на щупі.

При необхідності доливання використовуйте мастило такої ж марки та характеристик, яке залите в моторі. На наступній заміні можна спробувати оливу іншого бренду, але важливо підбирати її відповідно до всіх допусків і вимог виробника вашого авто