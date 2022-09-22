Оприлюднена статистика продажів нових автомобілів з початку 2022 року за типами двигуна.

На українському ринку нових легкових автомобілів у 2022 році моделі з традиційними силовими агрегатами все ще переважають, але їх частки скорочуються, повідомляє Укравтопром.

За вісім місяців 2022 року було реалізовано 24,4 тис. нових легкових авто.

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Більшість з цих транспортних засобів (57%) обладнані бензиновими двигунами. Однак у порівнянні з аналогічним періодом 2021 р. частина бензинових авто в структурі ринку зменшилась на 5 відсоткових пунктів.

Також зменшились частки дизельних авто (-1вп), зараз у продажах вони займають 24%, та машин з ГБО, які охопили лише 1% ринку (-1вп).

Водночас збільшився відсоток гібридних авто з 10% до 14%, а електромобілів – з 1% до 4%.