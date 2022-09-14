Попри скасування "нульового розмитнення", ціни на вживані автомобілі в Україні знизились. Що стало причиною цього явища?

Тимчасове скасування митних платежів на початку 2022 року суттєво оновило активну частину українського автопарку. Окрім того, масовий ввіз автомобілів став причиною здешевлення популярних моделей автомобілів.

Однак “нульове розмитнення” заборонили понад два місяці тому. Команда Інституту дослідження авторинку на основі понад 2,2 млн оголошень про продаж авто на українських автосайтах за січень-серпень 2022 року визначили, що змінилося на авторинку після скасування безмитного ввезення.

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Зросла кількість бюджетних авто

Абсолютну більшість оголошень продажу на українському ринку надалі складають легковики вартістю до $10 тисяч. Порівняно з червнем, частка таких машин у серпні дещо зросла: з 71,6% до 72,4% від загальної кількості. Особливо помітно зросла частка автомобілів вартістю до $3000: з 20,8% до 24,2%.



Цінова структура вживаних легкових авто на українському ринку в липні-серпні.

Таким чином, на ринку зросла кількість особливо бюджетних автомобілів. Таким чином цей показник фактично повернувся до рівня січня 2022 року, коли він становив 24,4%. Зміна структури цін, швидше за все, є наслідком скасування так званого нульового розмитнення, оскільки в продажу зменшилася кількість «свіжопригнаних» авто, припускають експерти Інституту досліджень авторинку.

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Подешевшали 7 із 10 популярних авто

Найнижча середня ціна вживаного автомобіля на ринку була у квітні 2022 року: $5500. У травні цей показник зріс до $5990 і, з невеликими відхиленнями, залишається практично незмінним. Так, у серпні середньостатистичний легковий автомобіль в Україні коштував $5900. Це на $100 (або на 1,6%) менше, ніж у липні.

Серед десяти найпопулярніших моделей на українському ринку в серпні подорожчали лише дві: лідер рейтингу Volkswagen Passat (на 1,5%, з $6800 до $6900) і Renault Megane (на 3,2%, з $6300 до $6500). Обидва легковики були популярні в сегменті ввезених з-за кордону, особливо в період “нульового розмитнення”. Після повернення податків імпорт скоротився у 7 разів, на ринок потрапляє менше таких авто, тому їх середня ціна зростає.



Зміна середніх цін на найпопулярніші моделі легкових автомобілів на сайтах продажу

До речі 65% українців зменшили використання свого авто через ріст цін на пальне

Середня ціна Volkswagen Golf ($5 тис.) не змінилася. Решта 7 моделей з першої десятки подешевшали:

Daewoo Lanos: −1,9%, з $2600 до $2550

Skoda Octavia: −1,5%, з $6700 до $6600

BMW 3 серії: −4,8%, з $6300 до $6000

BMW 5 серії: −4,1%, з $7400 до $7100

ВАЗ 2109/21099: −3,2%, з $1550 до $1500

Ford Fiesta: −4,5%, з $6300 до $6020

На ринку України історично склалася ситуація, що ціни на автомобілі встановлюють в доларах США. Враховуючи, що більшість українців отримують доходи в гривнях, зміна курсу валют майже на 25% зменшила купівельну спроможність на стільки ж. Це також може бути однією з причин здешевлення автомобілів.

Автомобільний ринок старіє

Найнижчий середній вік легкових автомобілів, які українці продавали в Інтернеті, зафіксовано в червні та липні: 15,2 року. Це сталося внаслідок наповнення українського авторинку більш «свіжими» машинами з-за кордону та його «омолодження» після початку дії нульового розмитнення.



Зміна середнього віку вживаних легкових автомобілів на автомобільному ринку України, січень-серпень 2022 р.

За підсумками серпня середній вік легковиків дещо зріс — до 15,6 року. Тобто, після відновлення податків на імпорт автомобілів на ринку зросла кількість машин у віці. Змінилася і вікова структура: збільшилася кількість легковиків, випущених після 1992 року (тобто старше 30 років): їх частка зросла з 8,2% до 9,1%.



Вікова структура вживаних легкових автомобілів на автомобільному ринку України, січень-серпень 2022 р.

За прогнозом експертів Інституту досліджень авторинку, ця тенденція збережеться і надалі, а ситуація може повернутися до рівня січня 2022 року, коли в середньому легковик, виставлений на продаж в Інтернеті, був віком 16,5 року.

До речі авто зі США покидають український авторинок?

Зросла частка радянсько-російських машин

В період дії нульового розмитнення українці мали можливість купити краще авто за ті ж гроші. Частка західних брендів на ринку зросла, а кількість радянсько-російської продукції — зменшилася. У серпні, якщо порівнювати з останнім місяцем дії нульового розмитнення — червнем, ситуація суттєво відрізняється:

частка найпопулярнішого Volkswagen знизилася з 11,9% до 11,3%;

Ford — з 5,5% до 5,3%;

Opel — від 5,4% до 5,1%;

BMW — з 5,2% до 5,1%;

Mercedes-Benz — з 4,9% до 4,8%;

Audi — з 4,5% до 4,3%;

Toyota — з 4,2% до 4,1%;

Peugeot — з 2,4% до 2,3%;

Kia — з 2,4% до 2,3%;

Honda — з 1,7% до 1,6%.

Натомість ВАЗів стало більше: їх частка в структурі оголошень зросла із 7,9% до 9,2%. Збільшили присутність на ринку також автомобілі ЗАЗ — з 1,6% до 2% від загальної кількості. Таким чином, поступова заміна автомобілів цих марок на західні призупинилася. Після скасування нульового розмитнення не тільки зростає середній вік автомобілів на ринку, а й знижується якість українського автопарку.

Частка марок вживаних легковиків на українському авторинку в липні та серпні 2022 р.

Висновок

Процеси, які сьогодні відбуваються на авторинку України, не можна назвати позитивними, пояснюють експерти Інституту досліджень авторинку.