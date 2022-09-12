З початку війни майже 65% українців зменшили користування авто. Головні причини: надто високі ціни на пальне та відсутність потреби у пересуванні (спад ділової активності).

З початку війни частота користування власним авто серед українців значно впала: майже 65% громадян зменшили користування авто, серед яких 15% стверджує, що майже перестали користуватися ним зовсім. Про це свідчать результати опитування соціального проекту Youkraina.

Читайте також: Верховна Рада розгляне шість законопроектів з повернення податків на пальне

Згідно з опитуванням, основною причиною зменшення частоти користування автомобілем є стрімкий ріст цін на пальне. На це вказало 77% опитаних. Серед топ-причин також – труднощі з купівлею пального або ж відсутність потреби в пересуванні на авто (41%).

Разом із цим за умови критично високої ціни на пальне тільки 11% українців готові продовжувати користуватися авто в тому ж обсязі, при цьому 25% респондентів стверджують, що відмовляться від пересування власним авто.

Зазначається, що також українці ще не звикли до нових цін на пальне, тому оптимальною ціною на бензин вважають 35,6 грн, на газ – 21 грн, а на дизель – 37 грн. При цьому готові сплатити значно більшу суму, ніж та, котру диктують поточні реалії.