Депутати готуються до повернення податків на пальне, що призведе до збільшення цін на АЗС та подорожчання інших товарів.

У порядок денний восьмої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання включено шість законопроектів щодо акцизних ставок на пальне. Про свідчить проект постанови, зареєстрований головою парламенту Русланом Стефанчуком.

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Зокрема спікер пропонує депутатам розглянути законопроект щодо повернення акцизів на бензин, дизель і автогаз, згідно з яким акцизи на бензин і дизель становитимуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз — 52 євро за 1000 літрів. Нагадаємо, цей документ уже пройшов перше читання у парламенті.

Разом з цим до порядку денного восьмої сесії пропонується внести ще п’ять проектів законів стосовно акцизів на пальне, зареєстрованих депутатами ще 2020 року. Перший із них — проект закону 4098, поданий депутатом Олексієм Мовчаном. Нардеп пропонує уніфікувати акциз на бензин, автогаз і ДП на рівні €139,5 за 1000 л.

Другий — проект екс-голови податкового комітету Ради Ніни Южаніної. Він передбачає фіксування співвідношення ставок акцизного податку на автогаз на рівні 25% від ставки акцизу на автомобільні бензини.

Схожий із цим пропонується розглянути проект від групи депутатів на чолі з Андрієм Холодовим.

Ще один документ було подано депутатом від фракції «Слуга народу» Олексієм Ковальовим, який пропонує встановити акциз на бензин €139,50 за 1000 л. При цьому ставки на ДП і автогаз пропонуються €139 і €52 за 1000 л відповідно.

П’ятий — так званий «компромісний законопроект Геруса». Ним пропонується встановити акциз на бензин у €169,5 за 1000 л і встановити акциз на СВГ у розмірі €124,50 за 1000 л. При цьому акциз на дизельне пальне становитиме €139,5/1000 л.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 березня 2022 року ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ і зменшення ПДВ з 20-ти до 7%.