ВР ухвалила у першому читанні законопроект про повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз

Законопроект містить такі норми:

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  • на автогаз повертається акциз у розмірі €52 за 1000 літрів;
  • акцизи на бензин та дизель становитимуть €100 за 1000 літрів;
  • акциз та ПДВ для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу теж дорівнює €100 за 1000 літрів.

Законопроект підтримали 236 депутатів, повідомляє нардеп Ярослав Желєзняк.