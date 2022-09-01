Редактор Авто24

Освіта - Київський транспортно-економічний фаховий коледж НТУ, Київський Національний Університет Технологій та Дизайну. Більше 20 років за кермом, понад 10 – у автомобільній журналістиці. Протестував сотні автомобілів та мотоциклів, відвідав десятки країн світу.