ВР ухвалила у першому читанні законопроект про повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз
Законопроект містить такі норми:
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- на автогаз повертається акциз у розмірі €52 за 1000 літрів;
- акцизи на бензин та дизель становитимуть €100 за 1000 літрів;
- акциз та ПДВ для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу теж дорівнює €100 за 1000 літрів.
Законопроект підтримали 236 депутатів, повідомляє нардеп Ярослав Желєзняк.