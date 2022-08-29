Про схвалення профільним комітетом підвищення податкового навантаження на українців повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики вже схвалив доопрацьований законопроект 7668-д щодо повернення акцизів на пальне.

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Якщо законопроект буде прийнято, ставки акцизного податку будуть наступні:

газ - 52 євро/ 1000 літрів

альтернативні види палива, з додаванням біоетанолу, - 100 євро/ 1000 літрів

бензин та дизель - 100 євро/ 1000 літрів,

Мінекономіки також підтримав законопроект. У міністерстві очікують від його прийняття мінімальний негативний ефект. Це означає дорожчання пального для українських споживачів.