Урядовий законопроєкт, поданий в парламент, передбачає встановлення акцизного податку на пальне. Це може спричинити ріст ціна заправках.

Кабінет міністрів України зареєстрував в парламенті законопроєкт № 7668 “про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку”.

Згідно з проєктом, на період воєнного стану пропонується встановити єдині ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан в розмірі 100 євро за 1000 літрів.

До речі в Україні поступово дешевшає пальне

Необхідність підвищення податку пояснили нестачею коштів для фінансування дорожнього господарства. Очікується, що це дозволить збільшити надходження до бюджету щонайменше на 2 млрд гривень, якщо теперішні темпи імпорту збережуться й надалі.

На початку війни в Україні було скасовано акцизний податок на пальне, а ПДВ зменшене з 20% до 7%. Існуючим законопроєктом ставка ПДВ зберігається пільговою – 7%.

За оцінками різних експертів, встановлення єдиного акцизу на нафтопродукти може по-різному вплинути на ціноутворення на АЗС. На думку народного депутата Максима Желєзняка, завдяки акцизу вартість пального на АЗС виросте на 4-4,5 грн за літр.

Аналітик консалтингової компанії “А-95” Сергій Куюн уточнив, що 4 грн на літрі (з ПДВ) – це 8% від роздрібної ціни на бензин та ДП та трохи більш як 10% від ціни на автогаз.

Водночас Куюн впевнений, що подорожчання пального на заправках не буде.

“Світові ціни за останній час відчутно просіли, це створює потенціал для зниження цін в Україні на 3-4 грн/л. Акциз перекриє це зниження, внаслідок чого ціни стабілізуються біля поточних позначок: бензин А-95 – 50-52 грн/л, дизпальне – 51-53 грн/л, впевнений Сергій Куюн.

Також стабілізується на поточних значеннях й ціна на скраплений газ (27-28 грн/л). Цінова пропорція газ-бензин буде становити біля 60%, тобто ефективність використання автогазу повністю зберігається”.