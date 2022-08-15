Правительственный законопроект, представленный в парламент, предусматривает установление акцизного налога на топливо. Это может привести к росту цен на заправках.

Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект № 7668 " О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога ".

Согласно проекту, на период военного положения предлагается установить единые ставки акцизного налога на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан в размере 100 евро за 1000 литров.

Кстати в Украине постепенно дешевеет топливо.

Необходимость повышения налога объяснили нехваткой средств для финансирования дорожного хозяйства. Ожидается, что это позволит увеличить поступления в бюджет минимум на 2 млрд гривен, если нынешние темпы импорта сохранятся и дальше.

В начале войны в Украине был отменен акцизный налог на горючее, а НДС уменьшен с 20% до 7%. Существующим законопроектом ставка НДС сохраняется льготной – 7%.

По оценкам разных экспертов, установление единого акциза на нефтепродукты может по-разному повлиять на ценообразование на АЗС. По мнению народного депутата Максима Железняка, благодаря акцизу стоимость горючего на АЗС вырастет на 4-4,5 грн за литр.

Аналитик консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн уточнил, что 4 грн на литре (с НДС) – это 8% от розничной цены на бензин и ДТ и чуть более 10% от цены на автогаз.

В то же время Куюн уверен, что подорожание горючего на заправках не будет.

“Мировые цены за последнее время ощутимо просели, это создает потенциал для снижения цен в Украине на 3-4 грн/л. Акциз перекроет это снижение, в результате чего цены стабилизируются у текущих отметок: бензин А-95 – 50-52 грн/л, дизтопливо – 51-53 грн/л, уверен Сергей Куюн.