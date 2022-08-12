Несмотря на значительное падение украинской валюты, горючее в розничных сетях дешевеет вторую неделю подряд.

За неделю (6–12 августа) средняя цена в стране бензина А-95 снизилась на 7 коп./л и составила 49,88 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 36 коп./л – до 50,90 грн/л, а дизельное горючее – на 0,78 грн/л, до 53,52 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) на этой неделе удержала цены на прежнем уровне, поэтому бензин марки А-95 стоил 49,00 грн/л, премиальная марка А-95 – 49,50 грн/л и ДТ – 53,00 грн/л.

В сети "Нефтек" цена на бензин А-95 осталась без изменений (53,99 грн/л), А-95+ подорожал на 99 коп./л, а ДТ подешевело на 1 грн/л – до 55 грн/л. KLO снизило цены на обычный А-95 и ДТ на 1,58 грн/л и 2,60 грн/л – до 49,19 грн/л и 52,99 грн/л соответственно. Стоимость премиального А-95 осталась без изменений (52 грн/л).

В сети Chipo "пятерка плюс" подешевела на 1,73 грн/л, до 49,65 грн/л, ДТ – на 2,20 грн/л, до 52,02 грн/л. Таким образом, за две последние недели горючее в этой сети сбросило 2,35 грн/л (А-95+) и 5,88 грн/л (ДТ) соответственно.

Такие сети, как "Авантаж 7", Mango, Motto и другие снизили цену всех видов топлива на 0,07-4 грн/л (см. табл.).

Изменение розничных цен на АЗС с 6 по 12 августа, грн/л: