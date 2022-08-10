Украинские власти планируют увеличить налоговое давление на граждан и вернуть отмененные в начале войны налоги на топливо. Один из экспертов топливного рынка считает, что с такой инициативой следует быть осторожным.

20-процентную ставку налога на добавленную стоимость на горючее возвращать нельзя, поскольку государство не может качественно администрировать этот налог. Об этом на своей странице в сети Facebook заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Читайте также: В НБУ прогнозируют рост цены на топливо из-за грядущего увеличения налогов

"Весной до нуля снизили акциз, а НДС на горючее – с 20% до 7%. Так вот, НДС возвращать нельзя!" – написал С.Куюн, который считает, что государство будет вынуждено возвращать налоги на топливо из-за бюджетных нужд.

"Навести порядок на тысячах точек продажи горючего, проконтролировать кассовую дисциплину, выдачу и подлинность чеков, перекрыть каналы фиктивной продажи нефтепродуктов – эта задача была нереальной для налоговой и до войны, а сейчас и подавно", – объясняет С.Куюн, добавляя, что сейчас нужно искать другие компенсаторы, например акциз.

"Его государство научилось неплохо администрировать. Акцизы собирают на границе и производствах, это десятки, а не тысячи точек", – подытожил он.

С.Куюн отметил, что возврат этих налогов для нашей страны, в которой сейчас идет война, абсолютно ожидаемый шаг. Однако, по его мнению, "сейчас главное, чтобы этой возможностью чиновники-депутаты правильно воспользовались и ввели такое налогообложение, которое трудно будет "оптимизировать" или просто обходить".

Директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский в одном из своих последних интервью заявил, что он ожидает, что Верховная Рада Украины вернет обнуленный в марте акциз на моторное топливо уже в августе.