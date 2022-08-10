Українська влада планує збільшити податковий тиск на громадян і повернути скасовані на початку війни податки на пальне. Один з експертів паливного ринку вважає що з такою ініціативою слід бути обережним.

20-відсоткову ставку податку на додану вартість на пальне повертати не можна, оскільки держава не може якісно адмініструвати цей податок. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook заявив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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"Навесні до нуля знизили акциз, а ПДВ на пальне – з 20% до 7%. Так ось, ПДВ повертати не можна!" – написав С.Куюн, який вважає, що держава буде змушена повертати податки на пальне через бюджетні потреби.

"Навести лад на тисячах точок продажу пального, проконтролювати касову дисципліну, видачу і справжність чеків, перекрити канали фіктивного продажу нафтопродуктів – ця задача була нереальною для податкової й до війни, а зараз і поготів", – пояснює С.Куюн, додаючи, що зараз потрібно шукати інші компенсатори, наприклад, акциз.

"Його держава навчилась непогано адмініструвати. Акцизи збирають на кордоні й виробництвах, це десятки, а не тисячі точок", – підсумував він.

С.Куюн зазначив, що повернення цих податків для нашої країни, в якій зараз іде війна, абсолютно очікуваний крок. Проте, на його погляд, "зараз головне, щоб цією нагодою урядовці-депутати правильно скористалися і запровадили таке оподаткування, яке важко буде "оптимізувати" або просто обходити".

Директор WOG Holding BV Андрій Пивоварський в одному із свої останніх інтерв’ю заявив, що він очікує, що Верховна Рада України поверне обнулений у березні акциз на моторне паливо уже в серпні.