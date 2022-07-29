Зростання цін буде зумовлено потребою повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень.

У червні 2022 року ціни на нього були майже вдвічі вищими, ніж торік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2022 року).

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Як зазначається у звіті, дещо стримало зростання цін зниження ПДВ і скасування акцизу на пальне в другій половині березня. З метою насичення ринку пального в травні уряд призупинив державне регулювання цін на нього.

"Хоча ситуація на ринку пального в Україні покращиться ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками, ціни вже стабілізувалися, хоча й на високому рівні", - йдеться в документі.

За прогнозом НБУ, ціни на пальне зростатимуть і надалі. Так, прогнозоване поступове зниження світових цін на нафту ймовірно нівелюється потребою повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень.

"Висока вартість пального підживлюватиме загальну інфляцію через вторинні ефекти, зокрема через подорожчання транспортних послуг, а також собівартість інших товарів і послуг", - зазначають в НБУ.

Станом на 27 липня середні роздрібні ціни на бензин А-95 становили 50,49 гривень за літр, на дизельне паливо - 55,46 гривень за літр, на автогаз - 29,44 гривень за літр.