Рост цен будет обусловлен потребностью возврата системы налогообложения горючего на довоенный уровень.

В июне 2022 года цены на него были почти в два раза выше, чем в прошлом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на “Инфляционный отчет” Национального банка Украины (июль 2022 года).

Читайте также: Отменен акциз и снижение НДС: сколько будет стоить топливо

Как отмечается в отчете, немного сдержало рост цен снижение НДС и отмена акциза на топливо во второй половине марта. В целях насыщения рынка горючего в мае правительство приостановило государственное регулирование цен на него.

"Хотя ситуация на рынке горючего в Украине улучшится ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками, цены уже стабилизировались, хотя и на высоком уровне", – говорится в документе.

По прогнозу НБУ, цены на топливо будут расти и дальше. Так, прогнозируемое постепенное снижение мировых цен на нефть, вероятно, нивелируется потребностью возврата системы налогообложения горючего на довоенный уровень.

"Высокая стоимость горючего будет подпитывать общую инфляцию из-за вторичных эффектов, в частности из-за подорожания транспортных услуг, а также себестоимости других товаров и услуг", – отмечают в НБУ.

По состоянию на 27 июля средние розничные цены на бензин А-95 составили 50,49 за литр, на дизельное топливо – 55,46 за литр, на автогаз – 29,44 за литр.