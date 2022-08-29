Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже одобрил доработанный законопроект 7668-д о возврате акцизов на топливо.

Об одобрении профильным комитетом повышения налоговой нагрузки на украинцев сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Если законопроект будет принят, ставки акцизного налога будут следующие:

газ – 52 евро/1000 литров;

альтернативные виды топлива с добавлением биоэтанола – 100 евро/1000 литров;

бензин и дизель – 100 евро/1000 литров.

Минэкономики также поддержало законопроект. В министерстве ожидают от его принятия минимальный негативный эффект. Это означает удорожание топлива для украинских потребителей.