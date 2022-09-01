ВР приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на бензин, дизель и автогаз
Законопроект содержит следующие нормы:
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- на автогаз возвращается акциз в размере 52 евро за 1000 литров;
- акцизы на бензин и дизель составят €100 за 1000 литров;
- акциз и НДС для альтернативных видов топлива с добавлением биоэтанола тоже равен €100 за 1000 литров.
Законопроект поддержали 236 депутатов, сообщает нардеп Ярослав Железняк.