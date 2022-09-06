Депутаты готовятся к возврату налогов на топливо, что приведет к увеличению цен на АЗС и подорожанию других товаров.

В повестку дня восьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва включены шесть законопроектов по акцизным ставкам на горючее. Об этом свидетельствует проект постановления, зарегистрированный главой парламента Русланом Стефанчуком.

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В частности, спикер предлагает депутатам рассмотреть законопроект о возврате акцизов на бензин, дизель и автогаз, согласно которому акцизы на бензин и дизель будут составлять 100 евро за 1000 литров, на автогаз — 52 евро за 1000 литров. Напомним, этот документ уже прошел первое чтение в парламенте.

Вместе с этим в повестку восьмой сессии предлагается внести еще пять проектов законов относительно акцизов на топливо, зарегистрированных депутатами еще в 2020 году. Первый из них – проект закона 4098, представленный депутатом Алексеем Мовчаном. Нардеп предлагает унифицировать акциз на бензин, автогаз и ДТ на уровне 139,5 евро за 1000 л.

Второй – проект экс-председателя налогового комитета Совета Нины Южаниной. Он предполагает фиксирование соотношения ставок акцизного налога на автогаз на уровне 25% от ставки акциза на автомобильные бензины.

Похожий с этим предлагается рассмотреть проект от группы депутатов во главе с Андреем Холодовым.

Еще один документ был представлен депутатом от фракции “Слуга народа” Алексеем Ковалевым, который предлагает установить акциз на бензин 139,50 евро за 1000 л. При этом ставки на ДТ и автогаз предлагаются 139 евро и 52 евро за 1000 л соответственно.

Пятый – так называемый “компромиссный законопроект Геруса”. Им предлагается установить акциз на бензин в 169,5 евро за 1000 л и установить акциз на СУГ в размере 124,50 евро за 1000 л. При этом акциз на дизельное топливо будет составлять €139,5/1000 л.