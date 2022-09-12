С начала войны почти 65% украинцев уменьшили пользование автомобилем. Главные причины: слишком высокие цены на топливо и отсутствие потребности в передвижении (спад деловой активности).

С начала войны частота пользования собственным автомобилем среди украинцев значительно упала: почти 65% граждан сократили пользования автомобилями, среди которых 15% утверждает, что почти перестали пользоваться им совсем. Об этом свидетельствуют результаты опроса социального проекта Yo ukraine.

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Согласно опросу, основной причиной уменьшения частоты пользования автомобилем является стремительный рост цен на топливо. На это указало 77% опрошенных. Среди топ-причин также трудности с покупкой топлива или же отсутствие потребности в передвижении на автомобиле (41%).

Вместе с этим за условия критически высокой цены на топливо только 11% украинцев готовы продолжать пользоваться автомобилем в том же объеме, при этом 25% респондентов утверждают, что откажутся от передвижения на собственном авто.

Отмечается, что также украинцы еще не привыкли к новым ценам на топливо, поэтому оптимальной ценой на бензин считают 35,6 грн, на газ – 21 грн, а на дизель – 37 грн. При этом готовы заплатить значительно большую сумму, чем та, которую диктуют текущие реалии.