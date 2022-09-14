Несмотря на отмену "нулевой растаможки", цены на подержанные автомобили в Украине снизились. Что стало причиной этого явления?

Временная отмена таможенных платежей в начале 2022 года существенно обновила активную часть украинского автопарка. Кроме того, массовый ввоз автомобилей стал причиной удешевления популярных моделей автомобилей.

Однако "нулевую растаможку" запретили более двух месяцев назад. Команда Института исследования авторынка на основе более 2,2 млн объявлений о продаже авто на украинских автосайтах за январь-август 2022 года определила, что изменилось на авторынке после отмены беспошлинного ввоза.

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Выросло количество бюджетных авто

Абсолютное большинство объявлений продажи на украинском рынке в дальнейшем составляют легковушки стоимостью до $10 тысяч. По сравнению с июнем, доля таких машин в августе несколько выросла: с 71,6% до 72,4% от общего количества. Особенно заметно выросла доля автомобилей стоимостью до $3000: с 20,8% до 24,2%.

Ценовая структура подержанных легковых авто на украинском рынке в июле-августе.

Таким образом, на рынке выросло количество особо бюджетных автомобилей. Таким образом этот показатель фактически вернулся к уровню января 2022 года, когда он составлял 24,4%. Изменение структуры цен, скорее всего, является следствием отмены так называемой нулевой растаможки, поскольку в продаже уменьшилось количество «свежепригнанных» авто, предполагают эксперты Института исследований авторынка.

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Подешевели 7 из 10 популярных авто

Самая низкая средняя цена подержанного автомобиля на рынке была в апреле 2022 года: $5500. В мае этот показатель вырос до $5990 и, с небольшими отклонениями, остается практически неизменным. Так, в августе среднестатистический легковой автомобиль в Украине стоил $5900. Это на $100 (или на 1,6%) меньше, чем в июле.

Среди десяти самых популярных моделей на украинском рынке в августе подорожали лишь две: лидер рейтинга Volkswagen Passat (на 1,5%, с $6800 до $6900) и Renault Megane (на 3,2%, с $6300 до $6500). Обе легковушки были популярны в сегменте ввозимых из-за рубежа, особенно в период “нулевой растаможки”. После возврата налогов импорт сократился в 7 раз, на рынок попадает меньше таких авто, поэтому их средняя цена растет.

Изменение средних цен на самые популярные модели легковых автомобилей на сайтах продаж

Кстати 65% украинцев уменьшили использование своего авто из-за роста цен на топливо

Средняя цена Volkswagen Golf ($5 тыс.) не изменилась. Остальные 7 моделей из первой десятки подешевели:

Daewoo Lanos: −1,9%, з $2600 до $2550

Skoda Octavia: −1,5%, з $6700 до $6600

BMW 3 серії: −4,8%, з $6300 до $6000

BMW 5 серії: −4,1%, з $7400 до $7100

ВАЗ 2109/21099: −3,2%, з $1550 до $1500

Ford Fiesta: −4,5%, з $6300 до $6020

На рынке Украины исторически сложилась ситуация, что цены на автомобили устанавливают в долларах США. Учитывая, что большинство украинцев получают доходы в гривнах, изменение курса валют почти на 25% уменьшила покупательную способность на столько же. Это также может быть одной из причин удешевления автомобилей.

Автомобильный рынок стареет

Самый низкий средний возраст легковых автомобилей, которые украинцы продавали в Интернете, зафиксирован в июне и июле: 15,2 года. Это произошло в результате наполнения украинского авторынка более "свежими «машинами из-за рубежа и его» омоложения" после начала действия нулевой растаможки.

Изменение среднего возраста подержанных легковых автомобилей на автомобильном рынке Украины, январь-август 2022 г.

По итогам августа средний возраст легковушек несколько вырос – до 15,6 года. То есть, после восстановления налогов на импорт автомобилей на рынке выросло количество машин в возрасте. Изменилась и возрастная структура: увеличилось количество легковушек, выпущенных после 1992 года (то есть старше 30 лет): их доля выросла с 8,2% до 9,1%.

Возрастная структура бывших в употреблении легковых автомобилей на автомобильном рынке Украины, январь-август 2022 г.

По прогнозу экспертов Института исследований авторынка, эта тенденция сохранится и в дальнейшем, а ситуация может вернуться к уровню января 2022 года, когда в среднем легковой автомобиль, выставленный на продажу в интернете, был в возрасте 16,5 лет.

Кстати авто из США покидают украинский авторынок?

Выросла доля советско-российских машин

В период действия нулевой растаможки украинцы имели возможность купить лучшее авто за те же деньги. Доля западных брендов на рынке возросла, а количество советско-российской продукции уменьшилась. В августе, если сравнивать с последним месяцем действия нулевой растаможки июнем, ситуация существенно отличается:

доля самого популярного Volkswagen снизилась с 11,9% до 11,3%;

Ford — з 5,5% до 5,3%;

Opel — від 5,4% до 5,1%;

BMW — з 5,2% до 5,1%;

Mercedes-Benz — з 4,9% до 4,8%;

Audi — з 4,5% до 4,3%;

Toyota — з 4,2% до 4,1%;

Peugeot — з 2,4% до 2,3%;

Kia — з 2,4% до 2,3%;

Honda — з 1,7% до 1,6%.

Зато ВАЗов стало больше: их доля в структуре объявлений выросла с 7,9% до 9,2%. Увеличили присутствие на рынке также автомобили ЗАЗ – с 1,6% до 2% от общего количества. Таким образом, постепенная замена автомобилей этих марок на западные приостановилась. После отмены нулевой растаможки не только растет средний возраст автомобилей на рынке, но и снижается качество украинского автопарка.

Доля марок подержанных легковушек на украинском авторынке в июле и августе 2022 г.

Итоги

Процессы, которые сегодня происходят на авторынке Украины, нельзя назвать позитивными, объясняют эксперты Института исследований авторынка.